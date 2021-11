Francuskie badanie potwierdza ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po przyjęciu dawki Pfizera i Moderny

Najnowsze francuskie badanie dotyczyło pacjentów hospitalizowanych z powodu zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia od 15 maja do 31 sierpnia. Wykazało ryzyko takiego zapalenia po szczepieniu preparatem firmy Pfizer, a zwłaszcza Moderną. Dodano jednak, że ci pacjenci szybko wrócili do zdrowia.

Szczepionki Pfizer i Moderna niosą ze sobą dodatkowe ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, ale nie zmieni to strategii szczepień przeciwko Covid-19 we Francji.

Wyniki badania mówią, że dotyczyło to najczęściej młodych mężczyzn, w ciągu tygodnia po szczepieniu Moderną.

Badanie wykonała grupa Epi-Phare (Krajowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Leków i Ubezpieczeń Zdrowotnych). Jego autorzy zapewniają, że nie „kwestionują stosunku korzyści do ryzyka” tych dwóch szczepionek, które są obecnie najszerzej stosowane w kraju.

W badaniu uwzględniono wszystkich pacjentów w wieku od 12 do 50 lat, którzy byli hospitalizowani z zapaleniem mięśnia sercowego lub osierdzia od 15 maja do 31 sierpnia. Było to odpowiednio 919 i 917 przypadków. 60% osób z grupy „zapalenie mięśnia sercowego” i 36% osób z grupy „zapalenie osierdzia” było w wieku poniżej 30 lat.

Okazało się, że 33% pacjentów hospitalizowanych z powodu zapalenia mięśnia sercowego i 23% pacjentów leczonych z powodu zapalenia osierdzia zostało zaszczepionych preparatami Pfizer lub Moderna w ciągu ostatnich trzech tygodni. Ryzyko wystąpienia jednego z tych stanów zapalnych było „szczególnie zaznaczone” u mężczyzn w wieku od 12 do 29 lat w ciągu tygodnia od przyjęcia drugiej dawki.

W zapaleniu mięśnia sercowego badanie wykazało 26,7 przypadków na milion dla Pfizera i 131,6 dla Moderny. Oznacza to, że jeden przypadek zapalenia mięśnia sercowego na 37 500 wstrzyknięć Pfizera i jeden przypadek na 7 600 dawek Moderny. Ryzyko wydaje się być mniejsze u kobiet poniżej 30 roku życia.

Jeśli chodzi o ryzyko zapalenia osierdzia, to „wydaje się ono również wyraźne” po drugiej dawce szczepionki Moderna u młodych mężczyzn poniżej 30 roku życia (jeden przypadek na 56 200 dawek).

Epidemiolog Mahmoud Zureilk, dyrektor Epi-Phare i główny autor opracowania, mówi, że ten związek nie może być przypadkowy. Badacz z Uniwersytetu Wersal-Saint-Quentin-en-Yvelines, broni jednak szczepień i dodaje, że w okresie badania nie odnotowano zgonów, a średni czas pobytu w szpitalu wynosił od 2 do 4 dni. Dodaje, że „ryzyko istnieje, ale korzyści jest więcej, biorąc pod uwagę, że szczepionki są w 90% skuteczne przeciwko poważnym przypadkom”.

Źródło: Le Parisien