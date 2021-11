Kolejne próby forsowania granicy przez migrantów w rejonie Kuźnicy [VIDEO]

8 listopada od rana pojawiła się informacja o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Migranci znajdują się w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy. Z ostatnich informacji wynika, że nadal próbują siłowo wejść na terytorium Polski.

MON zamieściło na Twitterze po południu nagranie, na którym widać, jak grupa migrantów niszczy zabezpieczenia granicy, a jeden mężczyzna nożycami przecina zasieki. Funkcjonariusze wobec osób forsujących granice używają gazu.

W innym wpisie MON opublikowało zdjęcie białoruskich funkcjonariuszy stojących w pobliżu ogrodzenia na granicy. „Wydarzenia w rejonie Kuźnicy odbywają się w obecności i pod kontrolą białoruskich służb” – podkreśliło ministerstwo.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zamieścił na Twitterze film, na którym widać było, jak wzdłuż drogi maszerowała grupa kilkuset osób z bagażami. Jak wtedy podkreślił, rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało na Twitterze ok. godz. 13, że „polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy”. „Sytuacja została opanowana” – podkreślił resort.

MSWiA opublikowało też dwa nagrania, na których widać funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i żołnierzy stojących wzdłuż ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po drugiej stronie, na terytorium Białorusi, widać grupę migrantów.

Tymczasem francuski aktywista LGBT i minister ds. europejskich Beaune, który od czasy „stref wolnych od LGBT” niezbyt lubi nasz kraj, oskarża Polskę o „amatorkę” i „cynizm”, a przy okazji udziela „pouczenia” Marine Le Pen, która apeluje o pomoc dla naszego kraju. Twierdzi, że Polska odmówiła pomocy ze strony Frontexu.

A tu już wideo z naszej strony (MON). Ten z nożycami do cięcia drutu to ewidentnie inżynier. I zapewne te nożyce to jedyne co zabrał ze sobą uciekając przed wojną.. pic.twitter.com/e5gGHsbXSe

