MSWiA: Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez imigrantów [VIDEO]

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało na Twitterze, że polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się przez migrantów przez polską granicę. O setkach osób, które zbliżają się do polskiej granicy ze strony białoruskiej informował od rana m.in. rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

„PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana” – podało przed godz. 13.00 na Twitterze MSWiA.

Ministerstwo załączyło także dwa nagrania, pokazujące zajścia na granicy. Widać na nich sporą liczbę polskich funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej – po jednej stronie – oraz napierający tłum migrantów po drugiej.

„Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna,@PolskaPolicja, @MON_GOV_PL” – informowała z Kuźnicy Straż Graniczna tuż po 13.

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy 🇵🇱🇧🇾. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL #TrzymamyStraz pic.twitter.com/AM334Q1SiB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Przypomnijmy, że rano Stanisław Żaryn podkreślał, iż rozpoczęła się największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski. Udostępnił nagranie, na którym widać było, jak wzdłuż drogi maszeruje grupa co najmniej kilkuset osób. Mają ze sobą śpiwory, namioty i inne bagaże. Widać także dzieci. Kolejne nagranie udostępniono na profilu Ministerstwa Obrony Narodowej, informując, że grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy.

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów. Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

„Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy” – zapewniał szef MON Mariusz Błaszczak.

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił na Twitterze, że polskie służby monitorują sytuację w Kuźnicy od kilku dni. „Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem. Zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy. Czekamy w pełnej gotowości” – napisał.

Monitorujemy sytuację w Kuźnicy od kilku dni i jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem. Zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy. Czekamy w pełnej gotowości. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) November 8, 2021

Podlaskie służby już przed południem szykowały się na próby siłowego przekraczania polskiej granicy przez migrantów przebywających na Białorusi.

– Nie wiemy, co cudzoziemcy zamierzają zrobić, nie wiemy, co strona białoruska przygotowała, jaki scenariusz. W tej chwili te osoby zmierzają w stronę przejścia, ale gdzieś rozeszły się na boki, schowały się w lesie. Szacunki są różne, przewiduje się, że to jest kilkaset a może kilka tysięcy osób – mówiła koło południa Katarzyna Zdanowicz, rzecznik podlaskiej straży granicznej.

Źródła: Twitter/RMF/NCzas