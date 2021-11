Orlen chce kupić kolejny dziennik w Polsce

PKN Orlen poważnie rozważa kupno spółki Gremi Media, wydającej „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”, uczestniczy w zaawansowanych rozmowach na ten temat, oprócz m.in. Grupy PZU – wynika z ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl. Problemem jest wysoka cena, jakiej oczekuje właściciel Gremi Media.

O tym, że kupnem wydawcy „Rzeczpospolitej” zainteresowana jest Wirtualna Polska i holding Zygmunta Solorza, wirtualnemedia.pl donosiły we wrześniu br., powołując się na nieoficjalne informacje portalu ISBnews.

Żadna z firm konsekwentnie nie zabiera głosu w tej sprawie. Kilka dni temu Wirtualna Polska zerwała negocjacje, a powodem miało być kilkukrotnie zmienianie proponowanych warunków transakcji. Solorz też nie już jest zainteresowany „Rzeczpospolitą”.

Teraz przy stole zostają więc spółki skarbu państwa: Grupa PZU i PKN Orlen, które negocjują cenę. PKN Orlen jako potencjalny nabywca Gremi Media był wymieniany już w grudniu ub.r., napisał o tym Onet. Biuro prasowe paliwowego potentata dementowało wtedy te doniesienia.

– PKN Orlen nie ma żadnych planów na przejmowanie innych mediów. Koncentrujemy się na rozwoju aktywów wspierających sprzedaż, które już funkcjonują, albo zgodnie z zapowiedziami, będą częścią Grupy Orlen, czyli spółek Sigma Bis, Ruch i Grupy Polska Press – przekazało. Jednak po wycofaniu się Wirtualnej Polski i Grupy Polsat Plus, na kupno wydawcy „Rzeczpospolitej” stać już tylko spółki skarbu państwa, które od początku uczestniczyły w rozmowach, choć oficjalnie do tego się nie przyznają.

– Z racji tego, że Orlen ma już w portfolio Polska Press i Ruch, wydaje się znacznie bardziej zainteresowany przejęciem „Rzeczpospolitej” niż PZU. W planach jest skonsolidowanie jej z tytułami Polska Press w jeden potężny, sprzyjający władzy koncern medialny. Orlen ma już przecież dobre przełożenie na czytelnika lokalnego, pozostaje mu jednak wciąż problem, jak dotrzeć do czytelnika prasy centralnej. Ciesząca się wysoką opiniotwórczością „Rzeczpospolita” stanowiłaby znakomite uzupełnienie – mówi anonimowo jeden z informatorów powtalu wirtualnemedia.pl.

W połowie października Grzegorz Hajdarowicz w wywiadzie w „Rzeczpospolitej” stwierdził, że jest kilka podmiotów zainteresowanych różnego rodzaju inwestycjami w Gremi Media.

– Jeden z nich jest szczególnie wartościowy i może dać nowe możliwości rozwoju naszym tytułom. Ale życie przynosi też nieoczekiwane rozwiązania. Na ostatniej prostej pojawił się poważny i prestiżowy inwestor zagraniczny, który złożył ofertę na pakiet mniejszościowy. Zarazem warunkuje transakcję tym, że ja mam zostać jako większościowy akcjonariusz – opisał.

Gremi Media wydaje dzienniki „Rzeczpospolita” i „Parkiet”, ich portale internetowe oraz miesięcznik „Uważam Rze Historia”. Ma także 78,1 proc. akcji firmy E-Kiosk.

W drugim kwartale br. grupa kapitałowa Gremi Media zanotowała wzrost przychodów sprzedażowych o 10,5 proc. do 25,09 mln zł, a jej zysk netto zmalał z 5,49 do 4,68 mln zł. Wpływy gotówkowe Gremi Media w minionym kwartale zwiększyły się rok do roku z 20,9 do 22,78 mln zł, a barterowe – z 1,8 do 2,31 mln zł. W całej pierwszej połowie br. przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,5 proc., z 46,23 do 46,91 mln zł.