Prowokacje podczas Marszu Niepodległości? Niemiecka Antifa zbiera ochotników do przyjazdu do Warszawy [FOTO]

Niemiecka Antifa zapowiada swoją obecność na Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie grupy bojowo nastawionych zamaskowanych mężczyzn z flagą tej organizacji. We wpisie w języku niemieckim zachęcają do przyjazdu do polskiej stolicy.

Czekają nas kolejne prowokacje podczas Marszu Niepodległości w Warszawie? Wiele wskazuje na to, że jest to scenariusz prawdopodobny. Najwyraźniej niemiecki oddział Antify zbiera ochotników do przyjazdu do Warszawy.

„Wszyscy do Warszawy 11.11.2021” czytamy podpis umieszczony na zdjęciu zamaskowanej grupy.

Elo @Straz_Graniczna zdaje się, że macie kolejną granicę do pilnowania :) pic.twitter.com/JvNXV2hdYX — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) November 7, 2021

To poważne ostrzeżenie przed prowokacjami. Lewackie bojówki usiłowały już zakłócać Marsz Niepodległości w 2011 roku. Wtedy jednak próby ataków zostały powstrzymane, a niemieccy bojownicy zatrzymani przez polskie służby.

W kontekście mobilizacji Antify warto podkreślić, że może być to paliwo dla przeciwników Marszu Niepodległości. Patriotyczną manifestację próbuje zablokować prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wniósł w piątek do Sądu Najwyższego o uchylenie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który podtrzymał zakaz rejestracji Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Organizatorzy zapowiadają jednak, że manifestacja i tak się odbędzie.

Źródła: PCh24.pl/wPolityce.pl/Twitter