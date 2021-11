Najnowsze wiadomości z granicy polsko-białoruskiej

Sytuacja pod Kuźnicą jak na razie się ustabilizowała – powiedział wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Od poniedziałku trwa koordynowany przez Białoruś szturm migrantów na polską granicą.



– Polskim służbom udało się uniemożliwić przedarcie się migrantów na stronę polską i w związku z tym noc była bardzo spokojna. Być może strona przeciwna teraz wyczekuje, a być może po zderzeniu z jednoznaczną postawą funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy zrezygnowała z tego nieskutecznego działania – podkreślił Poboży.

Z rozpoznania strony polskiej – dodał wiceszef MSWiA – wynika, że „migranci, którzy zostali podprowadzeni pod granicę z Polską, planują tam dłuższy pobyt”.

– Wskazują na to namioty, śpiwory, koce. Spodziewam się czegoś, co publicystycznie można by nazwać Usnarzem 2.0 – powiedział, nawiązując do koczowiska utrzymywanego po białoruskiej stronie granicy – na wysokości Usnarza Górnego.

– Oczywiście, to może się zmienić, jeśli zmieni się pomysł tych, którzy za tym stoją, czyli reżimu białoruskiego. Migranci nie podejmują decyzji w sposób samodzielny i suwerenny. Raczej w sposób mniej lub bardziej podporządkowany wykonują polecenia służb Białorusi – podkreślił Poboży.

Na ten moment z najnowszych informacji wiemy, że odbudowano ogrodzenie graniczne, które zniszczyli migranci.

– Ogrodzenie graniczne w miejscu, gdzie próbowano masowo i agresywnie przekroczyć zewnętrzną granicę Unii Europejskiej pomiędzy Polską a Białorusią już odbudowane przez wojsko – poinformowała na Twitterze Polska Policja.

– Dalej strzeżemy granicy wspólnie ze Strażą Graniczną i Wojskiem Polskim – dodano.

Ogrodzenie graniczne w miejscu, gdzie próbowano masowo i agresywnie przekroczyć zewnętrzną granicę Unii Europejskiej pomiędzy 🇵🇱 a 🇧🇾 już odbudowane przez #WoskoPolskie

Dalej strzeżemy granicy wspólnie z @Straz_Graniczna i #WojskoPolskie #POMAGAMYiCHRONIMY#NaStrażyGeanicy pic.twitter.com/X73GB6hrdq — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 9, 2021

Wiadomo również, że w Polsce w ośrodkach dla cudzoziemców jest 1800 osób, a około 300 z nich zdecydowało się na powrót do swojego kraju pochodzenia.

Solidarność z Polska wyraziła Wielka Brytania. – Wielka Brytania solidaryzuje się z Polską – kryzys migracyjny, wywołany przez reżim Łukaszenki, jest najnowszą z serii odrażających prób osłabienia naszych europejskich partnerów. Nałożyliśmy kolejne sankcje i będziemy nadal pociągać reżim do odpowiedzialności – napisała na Twitterze wiceszefowa MSZ Zjednoczonego Królestwa – Wendy Morton.

Po 20. w Brukseli odbyło się zamknięte spotkanie, którego tematem była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.

Źródło: PAP, RMF FM, NCzas