Nie ma tego złego… Wulkan na La Palmie wyrzucił półszlachetne kamienie i utworzył nową plażę

„Czasami małe wulkany produkują coś wielkiego, jak kryształy oliwinu znalezione w wyrzuconej ostatnio lawie” – napisał na Twitterze Kanaryjski Instytut Wulkanologiczny (Involcan).

Oliwin to minerał pochodzenia wulkanicznego, zaliczany do obecnych w skałach magmowych krzemianów.

Zazwyczaj ma kolor jasnozielony, jest uważany za kamień półszlachetny, chętnie wykorzystywany przez jubilerów do produkcji biżuterii. Jest spotykany na wielu obszarach wulkanicznych Wysp Kanaryjskich, ale jako geologiczne dziedzictwo wysp jego zbieranie jest zabronione.

Dodatkowo, dzięki erupcji wulkanu, na pasie pierwszego jęzora lawy, który zastygł po wpadnięciu do morza, utworzyła się najmłodsza plaża w Hiszpanii. Według danych rządu kanaryjskiego, wyspa zyskała obszar o długości 500 m w głąb morza i ok. 820 m maksymalnej szerokości, a erozja spowodowana przez fale utworzyła piaszczyste miejsca.

Ten pierwszy zastygły jęzor lawy zniszczył miasto Todoque 10 dni po rozpoczęciu erupcji wulkanu. Do tej pory lawa wypływająca z kilku szczelin wulkanu pokryła ponad tysiąc ha wyspy La Palma, zniszczyła ponad tysiąc budynków i wiele upraw rolnych. Zmusiła do ewakuacji ponad 7 tys. mieszkańców.

Más imágenes desde Tacande a las 19.15 (hora canaria) / More footage from Tacande at 19.15 (Canarian time) #lapalma pic.twitter.com/6LfnY53sRb

