Nożownik atakował przechodniów na ulicach. Został zastrzelony przez policję [VIDEO]

Norweskie media publikują nagrania, na których widać rozebranego do pasa mężczyznę, który trzyma w ręce nóż. Lekko ranny został jeden z policjantów. Wysłany na miejsce radiowóz patrolujący dzielnicę Bislett ścigając podejrzanego wjechał w budynek.

Nożownik miał wówczas zaatakować radiowóz. Zdołał nawet otworzyć drzwi samochodu, ale wtedy w jego kierunku oddano kilka strzałów. Napastnik został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Komendant policji, Egil Joergen Brekke informował: „nie wykluczamy żadnej motywacji, ale na tym etapie nie ma żadnych informacji wskazujących, że sytuacja ma podłoże terrorystyczne”.

Według norweskiego dziennika Verdens Gang nożownikiem był trzydziestoletni Rosjanin, skazany w grudniu 2020 roku na leczenie psychiatryczne, także za atak nożem rok wcześniej.

Wygląda jednak na to, że wariatów w Norwegii przybywa. Niedawno mężczyzna uzbrojony w łuk i strzały oraz nóż zabił pięć osób w miasteczku na południowy-zachód od Oslo.

