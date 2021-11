Równi i równiejsi? Brytyjski premier paradował po szpitalu bez maski [VIDEO]

W odróżnieniu od personelu, brytyjski premier nie nosił maski podczas spotkań z pielęgniarkami i lekarzami. Służby premiera robiły dobrą minę do ujawnionych zdjęć i twierdziły, że Johnson postępował zgodnie z „wytycznymi” i nie miał maski, bo właśnie opuścił spotkanie, na którym przemawiał, a w dodatku przebywał w strefie bezpiecznej, zaś maskę „wkrótce założył”.

Są równi i równiejsi jak w folwarku Orwella. Brak maski wywołał medialną debatę, a wizyta premiera przyciągnęła uwagę i odwróciła zainteresowanie od innych spraw. Johnson nie brał bowiem w tym czasie udział w parlamentarnej debacie, co tłumaczył odwiedzinami szpitala.

Może Johnson zapomniał o masce z powodu kłopotów swojej partii, a może zrobił to specjalnie? Jego Partia Konserwatywna straciła sporo poparcia ze względu na obronę polityka, który złamał zasady płatnego lobbingu. Pod koniec października parlamentarna komisarz ds. standardów uznała, że poseł Owen Paterson wielokrotnie złamał takie zasady i powinien zostać zawieszony na 30 posiedzeń.

Torysi złożyli wniosek, by odroczyć głosowanie i powołać nową komisję. Wniosek przeszedł, ale to stanięcie murem za posłem przyniosło partii spadek notowań. W końcu sam Paterson zrzekł się mandatu. Opozycja poszła za ciosem i twierdzi, że ma „kwity” na kolejnych konserwatystów.

Johnson nie wziął udziału w debacie, co tłumaczył właśnie wizytą w szpitalu Hexham. „Ucieka w popłochu” – komentował ten wyjazd lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer. W dodatku… bez maski, co okazało się skuteczne.

Dominic Raab lied. Boris Johnson didn't follow the "advice" or "protocols and procedures" during his visit to Hexham General Hospital

Hexham General Hospital's website is clear that anyone attending the hospital must "continue to wear a face covering at all times" https://t.co/CV6E3nbz89

— Edward Hardy (@EdwardTHardy) November 9, 2021