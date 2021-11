Sponsorowani przez Sorosa niemieccy lewacy przewiozą imigrantów z polsko-białoruskiej granicy?

Lewacy z Niemiec wysłali w rejon polsko-białoruskiej granicy autobus z artykułami pomocowymi dla migrantów. Autobus wyruszył w poniedziałek z Berlina. Aktywiści planowali w drodze powrotnej przewieźć migrantów – pisze dziennik „Welt”. Niemieckie MSW ostrzega, że byłoby to działanie nielegalne.

Jak zapowiadają organizatorzy wyprawy z organizacji Seebruecke und LeaveNoOneBehind do Polski trafią artykuły pomocowe, takie jak ciepłe buty zimowe, skarpety, koce ratunkowe i latarki czołowe.

„Welt” przypomina, że „pierwotnie aktywiści planowali w drodze powrotnej przewieźć migrantów z Polski do Niemiec. Jest to jednak możliwe tylko po uzyskaniu promesy przyjęcia od Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – informuje inicjatywa Seebruecke. Wniosek w tej sprawie został wysłany do ministerstwa w czwartek, ale nie otrzymano jeszcze odpowiedzi”.

Aktywiści twierdzą, że wyznaczyli władzom termin do wtorkowego popołudnia. „Oczekujemy obietnicy przyjęcia”, sytuacja w strefie przygranicznej to „katastrofa” – mówią.

Rzecznik Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformował w piątek w odpowiedzi na zapytanie agencji dpa, że „niedozwolony transport i ewentualny niedozwolony wjazd” może pociągnąć za sobą konsekwencje karne. Ponadto nie rozważa się programu przyjmowania osób z Białorusi – pisze dziennik.

Z niemieckimi lewakami zabrali się także polscy z oko.press i będą relacjonować tę głupią, propagandową wyprawę.

Liza Pflaum z ruchu Seebrücke opowiada o akcji niemieckich aktywistek i aktywistów jadących na granicę polsko-białoruską #granica @AnnaMikulska6 pic.twitter.com/XrRG7AJAxF — OKO.press (@oko_press) November 8, 2021

Liza Pflaum z powyższego Tweeta to członkini skrajnie lewicowego ruchu Seebrücke. Ruch ten finansowany jest m.in. przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Transparency International i oczywiście Open Society George’a Sorosa.

