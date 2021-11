Strzały na granicy polsko-białoruskiej. Aktualna sytuacja w Kuźnicy [VIDEO]

– Białoruski reżim zadecydował o nie przyjmowaniu migrantów do obozu w Kuźnicy. Być może z obawy o odwrócenie się sytuacji przeciwko Białorusi – relacjonuje białoruski opozycyjny dziennikarz Tadeusz Giczan.

W dalszej części wpisu zamieszczonego na Twitterze dziennikarz stwierdza, że żołnierze strzelają nad głowami tych, którzy chcą wejść do obozu.

Na posterunkach granicznych migranci są zawracani do Grodna.

Tadeusz Giczan załącza także nagranie, na którym widać migrantów i słychać strzały.

Looks like Belarusian regime decided not to allow any more migrants at the camp in Kuznica (perhaps worrying that it could backfire). Soldiers shooting over the heads of those trying to get to the camp. Also at the checkpoints they turn taxis carrying migrants back to Grodno. pic.twitter.com/Pettatp06l — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 9, 2021

We wcześniejszym wpisie na Twitterze z poniedziałkowego wieczoru dziennikarz relacjonuje, że białoruscy żołnierze oddają strzały w powietrze, aby przestraszyć migrantów próbujących powrócić na Białoruś.

Reports are coming that Belarusian soldiers are firing in the air to scare off those migrants who tried to return to Belarus. pic.twitter.com/tr0KdrKzTF — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Ponadto Giczan donosi, że w nocy białoruscy żołnierze przetransportowali grupę ok. 500 migrantów z Kuźnicy do granicy z Litwą w pobliżu wsi Kadysz. Tam próbowali zmusić ich do przejścia. Litewski rząd chce wprowadzenia stanu wyjątkowego (sytuacji nadzwyczajnej) przy granicy z Białorusią. Decyzję w najbliższych godzinach podejmie parlament.

Last night Belarusian soldiers transported a group of 500 migrants from Kuznica to the border with Lithuania, near Kadysh village, and tried to force them to cross. Right now a large group of Belarusian soldiers is approaching the Kuznica camp.https://t.co/Rsk7jpbsVg pic.twitter.com/19fU3WnOiL — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 9, 2021

Przejście graniczne w Kuźnicy zostało zamknięte od godziny 7 rano we wtorek – podała polska Straż Graniczna. Podróżni są odsyłani na przejścia graniczne w Terespolu i Bobrownikach. Od poniedziałku w okolicach Kuźnicy przebywa od kilkuset do dwóch tysięcy migrantów. Dochodziło do prób sforsowania granicy.