Kurdej-Szatan straciła robotę i kaja się przed Strażą Graniczną

Barbara Kurdej-Szatan znów kaja się przed Strażą Graniczną, której funkcjonariuszy nazwała niedawno „mordercami” we wpisie, w którym było więcej bluzgów niż cenzuralnych słów.

Kurdej-Szatan już kolejny raz przeprasza Straż Graniczną. Patogwiazdeczka nie uniknie jednak konsekwencji swoich słów. Już teraz prokuratura wszczęła z urzędu dochodzenie w sprawie jej wpisów.

W dodatku prezes TVP, Jacek Kurski, również podjął decyzję dot. współpracy z wulgarną celebrytką, o czym także pisaliśmy.

Nic dziwnego, że Kurdej-Szatan nieustannie przeprasza polskie służby – niedługo po tym, jak obraziła Straż Graniczną, rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

Gwiazdeczka znów dodała przepraszający post na swoim Instagramie:

– Szanowni Państwo, odnosząc się do nagłośnionej sprawy mojej emocjonalnej reakcji i ogromnego oburzenia w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że moje słowa dotyczyły konkretnej sytuacji przedstawionej na nagraniu. W swojej wypowiedzi, za której wulgarne słownictwo przeprosiłam, odniosłam się krytycznie wyłącznie do tego, co zobaczyłam wówczas na filmiku opublikowanym w sieci. Chciałabym podkreślić z całą mocą, że szanuję ciężką pracę wszystkich służb mundurowych i doceniam ich wysiłki, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Przepraszam przedstawicieli Straży Granicznej, których mogły urazić moje słowa wypowiedziane zbyt szybko i w emocjach – napisała.

Kurdej-Szatan wulgarnie atakuje polską Straż Graniczną

Kilka dni temu aktorka – znana głównie z oper mydlanych na TVP i reklamowania sieci telefonii komórkowej oraz szamponów przeciwłupieżowych – zamieściła na Instagramie wulgarny wpis, w którym zaatakowała Straż Graniczną.

– To jest ku**a „straż graniczna” ????? „Straż” ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!! – napisała wówczas aktorka Barbara Kurdej-Szatan.

Od tego czasu aktoreczka kilkukrotnie przepraszała polskie służby, ale mleko się rozlało i najwyraźniej tym razem chamstwo nie ujdzie komuś z elit zupełnie płazem.

Źródło: NCzas