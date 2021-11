Uczniowie pojechali na ferie, a po powrocie zastali pod szkołą cygański obóz

We francuskim Montpellier uczniów powracających do szkoły po feriach listopadowych czekała niespodzianka. 8 listopada zastali na terenach szkolnych i boisku obozowisko złożone z około czterdziestu kamperów i przyczep kempingowych tzw. „ludzi wędrownych”.

Tym eufemizmem określa się wędrujących Cyganów. Karawana takich podróżników zajęła tereny miejskiej szkoły średniej. Jak podaje dziennik „Midi Libre”, Cyganie przybyli tu w niedzielę 7 listopada i rozłożyli się na obiektach sportowych liceum w Montpellier.

Współżycie między uczniami a „skłotersami” układa się nie najlepiej. Nieproszeni goście są jednak na razie nie do usunięcia. W poniedziałek 8 listopada na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ci nakazali opuszczenie terenu, ale „wędrowcy” kategorycznie odmówili, tłumacząc, że zamierzają zostać tu „na dwa tygodnie”.

Eksmisja, jak to we Francji wymaga procedur administracyjnych, a te potrwają zapewne dłużej, niż 2 tygodnie. Na razie więc nauczyciele W-F dostosowali zajęcia do nowej sytuacji. 1600 licealistów musi się zadowolić zajęciami zastępczymi.

Tylko od stycznia do maja 2021 r. we Francji zanotowano około 130 przypadków takich „zajazdów”.

Źródło: Valeurs