AIDS jako choroba „szlachetna” dostanie plac imienia swoich „kombatantów”

Chyba nikomu nie przyszło by do głowy stawiać na piedestał syfilityków i innych weneryków. AIDS to także choroba raczej wstydliwa, łączący się często ze zjawiskiem rozwiązłości seksualnej, najpierw homoseksualistów, a później narkomanią.

Czczenie „kombatantów walki z AIDS” wydaje się pomysłem dość głupim, a gloryfikacja tej choroby sama w sobie też jest chora. A jednak…

Miasto Paryż postanowiło stworzyć miejsce poświęcone „bojownikom i bojowniczkom AIDS”, „kombatantom” tej choroby i zadedykować plac w 4. dzielnicy francuskiej stolicy „ofiarom AIDS” i tym, którzy z nim walczą.

Uroczyste nadanie nowej nazwy odbędzie się w grudniu tego roku, a o sprawie poinformował „Le Monde”. Plac otrzyma nazwę „kombatantów i kombatantek AIDS” (po francusku SIDA) w Światowy Dzień walki z tą chorobą.

W ten sposób AIDS zostaje podniesiony do rangi jakiejś wyjątkowej i szlachetnej przypadłości. Jakoś nikomu nie przychodzi do głowy czcić nazywaniem ulic i placów cukrzyków, zawałowców, czy właśnie syfilityków. To jeszcze jeden przykład oduraczania ludzi propagandą LGBT i nadawania brzydkiej chorobie jakiejś wyjątkowości, bowiem ta choroba nadal kojarzy się mocno z homoseksualizmem.

„Chodzi o uhonorowanie tych, którzy nie żyją, i tych, którzy z chorobą walczą” – mówił wice-mer Paryża Jean-Luc Romero-Michel, zresztą sam homoseksualista, co trochę sprawę i motywy tej głupoty rozjaśnia.

Plac poświęcony „kombatantom AIDS” pojawi się we francuskiej stolicy 1 grudnia w sercu dzielnicy Marais, niegdyś żydowskiej, a dziś twierdzy ruchu LGBTQ+. Okazją jest 40-lecie pojawienia się tej epidemii.

Mer Paryża, socjalistka Anne Hidalgo broniła tego projektu tym, że „Paryż był europejskim miastem najbardziej dotkniętym epidemią, wraz z Londynem”. Na placu ma się pojawić tablica przedstawiająca „historię walki z AIDS”. Niebieska tabliczka z nazwą placu zostanie wzbogacona o czerwoną wstążkę, wymyśloną jako symbol „walki z AIDS”.

Plac rozdziela ulice Saint-Paul i Rivoli. Przy tej okazji prezes stowarzyszenia LGBT- Act-Up Paris, podziękował merostwu, ale poprosił przy okazji, by zajęło się też migrantami…

Źródło: Valeurs