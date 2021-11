To już DZIŚ! Asteroida-gigant zbliża się do Ziemi! Ma wielkość trzech boisk piłkarskich

Asteroida 2004 UE, przeleci niedługo w pobliżu Ziemi. Potencjalnie niebezpieczne ciało niebieskie ma wymiary od 170 do 380 metrów i jest częścią grupy Apollo. Asteroidy z tej grupy bardzo często mijają Ziemię.

Asteroida-gigant zbliży się do Ziemi na minimalną odległość już dziś – 13 listopada. Eksperci z NASA oceniają, że asteroida minie Ziemię w odległości ok. 4 milionów kilometrów, co jest odpowiednikiem ok. 11 odległości między Ziemią a Księżycem.

Może się wydawać, że to całkiem sporo i rzeczywiści 2004 UE nie jest uznawany za obiekt klasy NEO.

Niepokojące i niebezpieczne jest jednak to, jak blisko Ziemi przelatują asteroidy z grupy Apollo. Potencjalnie taka asteroida uderzając w Ziemię mogłaby wywołać nawet koniec świata. Apokalipsa byłaby oczywiści powolna, ale uderzenia asteroidy zapoczątkowałoby wiele następstw m.in. klimatycznych, które mogłyby zgubić ludzkość.

M.in. dlatego specjaliści śledzą asteroidy i próbują przewidywać, kiedy takie ciała mogą znaleźć się w pobliżu naszej planety.

Wiele osób myśli, że koniec świata nigdy nie nadejdzie, a takie zdarzenie jak rzeczony przelot asteroidy, uświadamiają nas, że Ziemia otoczona tak ogromną ilością przelatujących ciał niebieskich jest w zasadzie bezbronna.

Tym razem nie ma jednak co panikować – ta asteroida nam nie zagraża.

Źródło: zmianynaziemi.pl