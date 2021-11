Britney Spears staje się wolna. Ojciec nie będzie już sprawował kurateli nad 39-letnią piosenkarką [VIDEO]

„Z dniem dzisiejszym kończy się nadzór kuratorski nad Britney Jean Spears i jej majątkiem” – orzekła sędzia Brenda Penny.

Wokalistka nie uczestniczyła w przesłuchaniu, ale w poście na Instagramie napisała: „Kocham moich fanów tak bardzo, że to szalone!!! Myślę, że będę płakać przez resztę dnia!!! To najlepszy dzień w życiu”.

39-letnia Spears od miesięcy apelowała w sądzie o zakończenie nadzoru kuratorskiego decydującego o jej życiu osobistym i majątku wartym 60 milionów dolarów.

Podobne próby podejmowała od kilku lat, ale sprawy ruszyły z miejsca, gdy związała się z nowym adwokatem. Spears do wolności poprowadził Mathew Rosengart.

Adwokat wokalistki, zwracając się do sądu, zaznaczył, że ustanowiona została „siatka bezpieczeństwa” w celu uregulowania kwestii finansów i osobistej opieki nad jego klientką.

„To był historyczny dzień dla Britney Spears” – ocenił. Dziękował fanom ruchu poparcia #FreeBritney, twierdząc, że był niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Wielbiciele gwiazdy kwestionowali zasadność objęcia jej restrykcjami. Argumentowali, że w tym samym czasie z powodzeniem koncertowała na całym świecie i zarabiała miliony dolarów. Tak świętowali przed sądem jej uwolnienie spod kurateli.

