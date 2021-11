Gdzie umierają legioniści? Legia Cudzoziemska towarzyszy swoim żołnierzom aż do śmierci

Od 1954 r. Legia Cudzoziemska zainstalowała w tym miasteczku dom dla swoich weteranów. Państwo kupiło te tereny rok wcześniej.

W tym czasie Legia Cudzoziemska liczyła 36 000 żołnierzy, a wojna w Indochinach zbierała srogie żniwa. Werbowano wówczas dużo Niemców, ale też uciekinierów zza żelaznej kurtyny, w tym Polaków.

„Domena kapitana Danjou”, jak miejscowi nazywają posiadłość, jest zbudowana na starożytnym rzymskim siedlisku. Od 1954 roku w Domu Legii Cudzoziemskiej znajdują schronienie inwalidzi, schorowani i starzy żołnierze. Tak dzieje się do dziś dnia.

Posiadłość znajduje się na wschodzie miejscowości, u podnóża wzgórza Sainte-Victoire. Ma 220 hektarów. Znajduje się tu 40 hektarów winnic. Sprzedaż prowadzona z piwnic Domu, głównie do różnych baz Legionistów na całym świecie, to pokaźny zastrzyk finansowy. Poza tym Dom utrzymuje także wyrób ceramiki i pracownia introligatorska.

Jest też muzeum, w którym można zobaczyć stałą ekspozycję różnych mundurów Legii Cudzoziemskiej, a także kilka autentycznych przedmiotów związanych z historią tej formacji. W Puyloubier ranni, chorzy i starzy legioniści spędzają „jesień życia”.

ADC François Monarcha, a 100-year-old Légion veteran celebrated his birthday in 2017 in Puyloubier with the COMLE (Commander of the French Foreign Legion) and a #WWII M3 half-track because why not! 😎 pic.twitter.com/jBcFc02Fxj

— Tom Antonov (@Tom_Antonov) June 20, 2019