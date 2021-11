Gigantyczny haracz na ZUS od nowego roku

„UWAGA! Mamy szalejącą inflację, ceny paliwa na stacjach są rekordowe, nadchodzą też ogromne podwyżki rachunków za prąd i gaz, a od przyszłego roku dla przedsiębiorców comiesięczna danina na rzecz ZUS ma wynieść… ok. 1700 złotych! To wzrost aż o ponad 200 złotych” – informuje na swoim twitterowym profilu Konfederacja.

„To efekt nie tylko podniesienia wynagrodzenia minimalnego, ale przede wszystkim wprowadzenia „Polskiego Ładu”, który odbiera możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT. Już widzicie dlaczego to tak naprawdę #NowyWał, atakujący polskich przedsiębiorców i klasę średnią” – tłumaczy Konfederacja.

„Trzeba skończyć z tym haraczem, który jest ogromnym obciążeniem i stanowi trudną do przekroczenia barierę dla rozwoju firm!”

„Chcemy, by u polskich przedsiębiorców zostawało jak najwięcej zarobionych pieniędzy, dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy wprowadzający #DobrowolnyZUS!”

Rządzący są niestety na najlepszej drodze, by wykończyć polskich przedsiębiorców i całą klasę średnią. Wspierajcie nas, zrobimy co w naszej mocy, by powstrzymać ten socjalistyczny, antyobywatelski rząd!

— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) November 13, 2021