Łotewski parlament wykluczył z obrad niezaszprycowanych parlamentarzystów i obniżył im wynagrodzenia

Łotewski parlament przegłosował w piątek zakaz głosowania i udziału w posiedzeniach parlamentarzystów, którzy odmówili przyjęcia „antycovidowej” szprycy – podała agencja Reutersa.

Łotwa, która ma jeden z najniższych wskaźników szczepień w Unii Europejskiej, jako pierwsza w bloku powróciła jesienią do lockdownu, tłumacząc to gwałtownym wzrost liczby przypadków COVID-19, co – oficjalnie – miało doprowadzić do zapaści jej systemu opieki zdrowotnej.

Ograniczenia dotyczące parlamentarzystów, odrzucających szczepienia, w tym obniżanie ich wynagrodzeń, zostały poparte przez 62 ze 100 posłów i będą obowiązywać od najbliższego poniedziałku 15 listopada 2012 r. do połowy 2022 r.

„Zakaz dla nieszczepionych posłów w parlamencie był konieczny, aby promować zaufanie publiczne do polityki rządu w zakresie kontroli zakażeń COVID-19” – powiedział promujący wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych Janis Rancans.