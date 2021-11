Papież Franciszek spotka się z migrantami

Papież Franciszek podczas czterodniowej wizyty na Cyprze i w Grecji w grudniu spotka się ze zwierzchnikami prawosławia i z migrantami, odprawi też msze. Ponownie odwiedzi grecką wyspę Lesbos, jeden z symboli kryzysu migracyjnego w minionych latach w Europie. Był tam w 2016 roku.

Papież przyleci do stolicy Cypru – Nikozji wczesnym popołudniem w czwartek 2 grudnia. To będzie pierwsza papieska podróż samolotem nowych włoskich linii ITA, które w połowie października zastąpiły zamkniętą Alitalię.

Po krótkiej ceremonii powitania na lotnisku Franciszek uda się do katedry maronickiej na spotkanie z duchowieństwem. Kolejnym punktem będzie oficjalna uroczystość powitania Franciszka w Pałacu Prezydenckim i spotkanie z szefem państwa Nikosem Anastasiadisem. Tam również papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.

W piątek Franciszek złoży wizytę arcybiskupowi Chryzostomowi II, zwierzchnikowi Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego. W prawosławnej katedrze w Nikozji spotka się ze Świętym Synodem Kościoła Prawosławnego.

Przed południem odprawi mszę na stołecznym stadionie GSP. Następnie w godzinach popołudniowych uda się do kościoła parafialnego na ekumeniczną modlitwę z migrantami; wygłosi tam przemówienie.

W sobotę 4 grudnia rano Franciszek zakończy wizytę na Cyprze i odleci do Aten. Z lotniska uda się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie powita go prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu. Spotka się tam następnie również z premierem Kiriakosem Micotakisem.

Po tych rozmowach papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i greckiego społeczeństwa. Po południu Franciszek odwiedzi prawosławnego arcybiskupa Aten, zwierzchnika Kościoła Grecji Hieronima II. W rzymskokatolickiej katedrze św. Dionizego Areopagity spotka się z duchowieństwem.

W niedzielę 5 grudnia Franciszek poleci z Aten na wyspę Lesbos. To będzie jego druga wizyta w miejscu, gdzie przebywają tysiące migrantów. Papież odwiedził wyspę w 2016 roku, a w drodze powrotnej do Rzymu zabrał na pokład samolotu trzy rodziny uchodźców z Syrii.

Franciszek, który od poprzedniej wizyty wspierał przebywających na Lesbos migrantów, spotka się z nimi w jednym z ośrodków pobytu. Wygłosi tam przemówienie.

W poniedziałek 6 grudnia papież spotka się z młodzieżą w szkole urszulanek. To będzie ostatni punkt jego pobytu w Grecji.

Około południa powróci do Rzymu. 35. zagraniczna podróż Franciszka będzie pielgrzymką śladami jego dwóch poprzedników, którzy pierwsi odwiedzili Grecję i Cypr. Św. Jan Paweł II był w Atenach w 2001 roku, a Benedykt XVI na Cyprze w 2010 r.

PAP