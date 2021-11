Policja wjeżdża na TikToka. Z „buta” [VIDEO]

Czy powadze polskiego munduru dodaje udostępnienie nagrania, na którym funkcjonariusz konsumuje pączka? Najwyraźniej ktoś uznał, że tak. Polska policja zdecydowała się założyć konto na coraz popularniejszym medium społecznościowym i komunikacyjnym – TikTok.

W ten sposób niewątpliwie policja chce ocieplić podupadły w ostatnich miesiącach wizerunek. A także przybliżyć tajniki swojej pracy.

„Wchodzimy z przytupem w świat TikToka! Na naszym nowym profilu „PolskaPolicja” zobaczysz policjantów w nowej, tiktokowej odsłonie. Zobaczcie przedsmak tego co będzie się działo. Profil na tik toku był wyczekiwany – przedpremierowo zaobserwowało Nas już ponad 12 tys. osób” – ogłosiła policja.

Na pierwszym z udostępnionych filmów widzimy, jak funkcjonariusz zajada się pączkiem na tle warszawskiego Pałacu Kultury. Potem z „buta wjeżdża” w kamerę i nagle jest już w mundurze. Czy podobnie policjanci „butują” zatrzymanych, tego nie wyjaśniono.

W kolejnym filmie policja pokazuje, w co wyposażony jest nieoznakowany radiowóz policyjny grupy Speed. Gdy włączają koguta, dźwięk jest tak głośny, że funkcjonariusz zatyka uszy.

W jeszcze kolejnym poinformowano, że policja służy także na granicy polsko-białoruskiej.

– Wiem, że powinno być mi miło, że policjanci pobierający wynagrodzenie z moich podatków, chcą być bliżej mnie. Tylko nie wiem, czy robią to, bo tak jest modnie i wypada mieć konto na TikToku, czy może chcą, by obywatele mogli się z nimi szybciej kontaktować. Warto byłoby to wiedzieć – komentuje dla portalu wirtualnemedia.pl Artur Kurasiński, specjalista od nowych technologii.