Resort Niedzielskiego ogłasza: tylko trzecia dawka przedłuży ważność paszportu covidowego

Ministerstwo Zdrowia wydłuża ważność certyfikatów covidowych dla osób po trzeciej dawce szczepienia. Dokument będzie ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej.

„Wydłużenie okresu ważności certyfikatu dokonujemy w oparciu o rekomendację Rady Medycznej. Trzecie szczepienie jest na tyle istotne dla budowy naszej odporności, że pozwoliliśmy sobie nie czekać na decyzję na poziomie całej Unii Europejskiej. Zachęcam wszystkich już zaszczepionych do skorzystania z przypominającego szczepienia, a niezaszczepionych do wejścia do grona osób chronionych przez szczepienia” – wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Obecnie nie ma międzynarodowych ustaleń dotyczących Unijnego Certyfikatu COVID i przyjęcia dodatkowej dawki szczepienia. Dlatego przyjęcie trzeciej (lub dodatkowej drugiej) szczepionki nie było odnotowywane na certyfikacie na poziomie unijnym. Wcześniej natomiast podobną decyzję podjął Izrael i przy segregacji sanitarnej na „zielono” nie świecili się ci, którzy przyjęli „jedynie” dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19.

Trzecia dawka szczepionki wydłuży ważność certyfikatu covidowego

Po decyzji resortu Niedzielskiego, od soboty 13 listopada, certyfikat COVID jest ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominjącej. Osoby, które przed tą datą przyjęły dawkę przypominającą, także będą miały roczny termin ważności certyfikatu.

Dotychczasowy certyfikat covidowy ważny jest przez rok od momentu przyjęcia drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Zatem już w styczniu 2022 roku niektórzy – o ile nie przyjmą trzeciej dawki – stracą swoje paszporty covidowe.