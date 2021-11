Specjalny ośrodek dla osób skierowanych na kwarantannę. Surowe zasady, które zachwalają media [VIDEO]

Na obrzeżach miasta Darwin kwatery pracownicze, z których w 2019 korzystali na przykład górnicy, zaadoptowano na miejsca kwarantanny. Ośrodek ostatnio rozbudowano.

Na obszarze znajduje się kilkaset identycznie wyglądających baraków. Kierowani tam są ludzie, którym zaordynowano kwarantannę z powodu koronawirusa.

W mediach trwa kampania wychwalania tego rozwiązania. Wskazuje się m.in., że to znacznie lepsza opcja, aniżeli odbywanie kwarantanny w domu czy hotelu, gdyż tutaj można korzystać ze świeżego powietrza, promieni słonecznych, a nawet można czasami uprawiać sport, ale w pojedynkę. Kontakt z drugim człowiekiem oficjalnie jest zabroniony. Po jedzenie nie można nigdzie chodzić, gdyż to stwarza ryzyko bliskiego kontaktu z innymi. Trzy razy dziennie do pokoi dostarczane są posiłki.

Do ośrodka przeznaczonego na kwarantannę kierowani są wszyscy zagraniczni podróżni, mieszkańcy Australii przybywający z innych stanów oraz ci, którzy nie chcą odbywać kwarantanny w swoich czterech ścianach lub nie mają gdzie jej odbyć.

Główne zasady odbywania kwarantanny:

Koszt pobytu w ośrodku na kwarantannie wynosi 2500 australijskich dolarów dla jednej osoby oraz 5050 dolarów za rodzinę. Dla odbywających izolację przewidziano 2000 miejsc.

Wszystko jak żywo przypomina sposób traktowania ludzi w czasach II wojny światowej czy w totalitarystycznych krajach, w których rządziła komuna.

People wait like dogs for their food at the Centre for National resilience in Howard Springs.#QuarantineLife #COVID19Aus #coronavirus #lockdown #vaccinated pic.twitter.com/RwIeTNkhEH

— XYZ (@itsyourxyz) September 5, 2021