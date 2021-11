Z całego świata pod Polską granicę. Tysiące dolarów i „żenada” [VIDEO]

Kryzys pod polską, ale także litewską i łotewską granicą z Białorusią trwa. Cały czas napływają nowi przybysze.

Nie są to oczywiście żadni „uchodźcy”, jak próbują nam wmówić lewicowe organizacje i media głównego nurtu.

Są to migranci, chcący przedostać się na zachód Europy, bo uważają, że tam za samo bycie imigrantem daje wymierne korzyści w postaci państwowych zastrzyków gotówki.

Płacą tysiące a często nawet dziesiątki tysięcy dolarów różnym grupom przemytniczym. Ostatnio nawet lewacka grupa „ratująca” przybyszów po polskiej stronie przyznała, że doszło do napadu na jedno małżeństwo imigrantów i skradziono im 7 500 dolarów.

Czyli nie są to ludzie potrzebujący natychmiastowej pomocy, bo stać ich na wiele, a półgłówki z lewicy ujawniając takie informacje tylko zachęciły kolejnych potencjalnych bandytów…

Dużą grupę stanowią też migranci, którzy do tej pory spokojnie żyli sobie w Rosji. Była już mowa o Afgańczykach, którzy od lat mieszkali w Rosji, a teraz pojawili się migranci z Afryki.

Białoruski opozycyjny kanał NEXTA dostrzegł w tłumie migrantów pod polską granicą grupę Malijczyków. Do tej pory spokojnie żyli sobie w Moskwie, ale jakiś „impuls” kazał im udać się na Białoruś. Chcą się dostać do Francji, gdzie mają dużo ziomków.

#Migrants from Mali (Africa) came to the camp near the #Polish border. They came from #Moscow and want to get to France. They do not have a #Belarusian visa and came to the camp because it was cheaper to get to #France.

Who said that there is no low cost in #Belarus? pic.twitter.com/98WDA0hd3g

— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2021