„Danke, Polen”. Opozycja się zapłacze. Niemcy dziękują Polakom za obronę granic

Niemiecki dziennikarz Jan Schäfer w krótkim komentarzu dla tabloidu „Bild” dziękuje Polakom za obronę granic i pisze, że to „ostatnia lekcja”, której udzielili ustępującej kanclerz – Angeli Merkel.

„Danke, Polen” (Dziękuję, Polsko) pisze dla tabloidu „Bild” szef działu polityki – Jan Schäfer.

Jako obrazek ilustrujący artykuł Schäfer dodał wymowne zdjęcie – po jednej stronie ogrodzenia są koczujący migranci, a po drugiej kordon polskich mundurowych.

– To, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, to jedna z ostatnich lekcji dla kanclerz Angeli Merkel – uważa niemiecki publicysta.

– To, co zdaniem Merkel podobno nie było u nas w 2015 roku możliwe, nasi sąsiedzi z powodzeniem realizują w krótkim czasie. Polska w imponujący sposób opiera się więc perfidnej grze uchodźcami. I pokazuje despotom w Mińsku i Moskwie czerwoną kartkę – ocenia redaktor.

– Państwa UE nie mogą dać się szantażować Putinowi i Łukaszence. Polska właśnie to robi. Rząd w Warszawie pokazuje też, że wyciągnął wnioski z kryzysu uchodźczego w 2015 roku. A tym samym pomaga całej UE – w tym Niemcom. Dziękuję, Polsko! – pisze na koniec Jan Schäfer.

Źródło: Bild