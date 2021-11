Francja „wydała wojnę ludowi Kanaków”?

Kolejne referendum w sprawie niepodległości Nowej Kaledonii wyznaczono na 12 grudnia. To kolejne z serii referendów w tej sprawie uzgodnione w umowie pomiędzy Paryżem a separatystami. Z tym, że separatyści w tej chwili mogą ponieść kolejną porażkę i chcieliby przełożenia głosowania.

Separatystyczna partia Palika potępiła w niedzielę 14 listopada kontynuację referendów niepodległościowych 12 grudnia i twierdzi, że warunki sanitarne związane z pandemią koronawirusa nie pozwalają na przeprowadzenie głosowania.

Partia niepodległościowa Palika ostrzegła nawet przed niebezpieczeństwem napięć społecznych. Ich zdaniem sytuacja zdrowotna nie pozwalała na zorganizowanie sondażu w normalnych warunkach. Separatyści zapowiedzieli, że zbojkotują referendum i nie uznają jego wyników.

Dla Paliki decyzja rządu _i wyznaczenie terminu 12 grudnia to „wypowiedzenie wojny ludowi Kanaków”. W komunikacie dodano, że „sprowadza to sytuację w Nowej Kaledonii z powrotem do punktu wyjścia, sprzed porozumień w Matignon (1988) i Nouméi (1998) i podważa jakąkolwiek możliwość dialogu na temat przyszłości kraju”.

Właśnie te porozumienia ustaliły mapę drogową porozumienia z separatystami. Wśród warunków były trzy referenda w sprawie niepodległości, z których dwa separatyści przegrali. Palika tymczasem zapowiada nawet umiędzynarodowienie konfliktu i zwrócenie się o potępienie „francuskiego kolonializmu” przez organy ONZ.

Tymczasem partie lojalistyczne proszą o utrzymanie daty grudniowego głosowania. Minister ds. terytoriów zamorskich Sébastien Lecornu także bronił daty 12 grudnia, oceniając, że przeprowadzenie głosowania nie było „wyborem jednego obozu przeciwko drugiemu”. Dodał, że wstrzymanie się od głosu separatystów nie będzie miało „żadnych skutków prawnych”.

Ostatnie dwa referenda z 2018 i 2020 roku zakończyły się odrzuceniem niepodległości niewielką większością głosów – 56,7%, a następnie 53,3%.

#Direct #NouvelleCalédonie L'État se doit d'organiser cette dernière consultation (…) il nous revient d' appliquer la fin de l accord de Nouméa en tenant parole mais il nous revient aussi d' imaginer le JOUR D'APRES. @SebLecornu sur @CNEWS pic.twitter.com/mVK15KaAuW — Outremers360 (@outremers360) November 14, 2021

Źródło: Valeurs