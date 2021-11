Macron zmienił wygląd flagi Francji. Nowe barwy budzą kontrowersje

Część Francuzów ma za złe prezydentowi Emmanuelowi Macronowi, że „po cichu” i bez konsultacji społecznych zmienił barwy francuskiej flagi.

Gazeta „Le Parisen”, a także serwis france24.com donoszą o zmianach we francuskich barwach narodowych, na które przystał prezydent Emmanuel Macron. Konkretnie chodzi o barwy flagi Francji.

Flaga to poza hymnem jedyny oficjalny symbol narodowy Francuzów (godła oficjalnie nie mają), więc sprawa jest drażliwa.

Po zmianach, na które przystał Macron, niebieski we francuskiej fladze jest ciemniejszy – w rzeczywistości jest to granat. Do tej pory kolorowi temu bliżej było do błękitu.

Francuski prezydent już występuje na tle nowych flag – są one również widoczne przy Pałacu Elizejskim.

Serwis europ1.fr zwraca uwagę, że po zmianach zarządzonych przez prezydenta Francja wraca do flagi z końca XVIII w. – z czasów po rewolucji francuskiej.

Flagi używane jeszcze do niedawna miały barwy ustalone w reformie z 1976 roku.

Wielu Francuzów uważa, że tak ważną kwestię jak zmiana wygląda symbolu narodowego Macron powinien skonsultować ze społeczeństwem.

