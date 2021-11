Nowe obostrzenia regionalne? Kraska odpowiada

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem w radiowej Jedynce. Polityk mówił m.in. o tym, czy zostaną wprowadzone regionalne obostrzenia w związku z rosnącą ilością wykrywanych zakażeń koronawirusem.

– Dzisiejszy wynik jest poniżej 10 tys. Na pewno nie odzwierciedla tej sytuacji epidemiologicznej, która jest w tej chwili w naszym kraju. To jest 9512 nowych przypadków. Ale jeżeli porównamy ten wynik do ubiegłego poniedziałku, to jest wzrost o 30%. Czyli mimo tych czterech dni wolnych widzimy, że jednak tych nowych zakażonych osób przybywa – mówił Waldemar Kraska w rozmowie z Katarzyną Gójską w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki.

Wiceszef resortu zdrowia mówił także o testowaniu dzieci, które wynika z tego, że obecnie, jak co roku, jest ich więcej na oddziałach pediatrycznych.

– Mamy jesień, to jest typowy okres do zakażenia różnymi wirusami, szczególnie RSV i to w tej chwili obserwujemy w polskich oddziałach pediatrycznych. Bardzo dużo dzieci, szczególnie tych małych, dwuletnie, trzyletnie dzieciaczki w tej chwili trafiają do naszych szpitali, właśnie z powodu wirusa RSV, ale przy okazji mają także wykonywane testy na obecność koronawirusa i czasem jest to współistniejące – mówił Waldemar Kraska w radiowej Jedynce.

Poruszony został także temat ewentualnych nowych obostrzeń covidowych.



– W tej chwili służby do tego powołane, czyli policja, służby sanitarne egzekwują np. noszenie maseczki w komunikacji miejskiej, w supermarketach, w sklepach. W tej chwili są wystawiane mandaty i tych mandatów niestety, mówię z ubolewaniem, codziennie przybywa coraz więcej – mówił Waldemar Kraska w radiowej Jedynce.

– Na dziś nie planujemy jakichś dodatkowych obostrzeń w tych powiatach, gdzie nowych przypadków jest najwięcej. Szczególnie, że widzimy, że dwa województwa, które do tej pory przodowały, czyli województwo lubelskie i województwo podlaskie, tam w tej chwili wydaje się, że dochodzi do wyhamowania tych nowych przypadków. Mam nadzieję, że to będzie trend już stały – powiedział polityk.

Źródło: Polskie Radio