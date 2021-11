Piosenkarka nasikała na twarz fana i kazał mu sp****lać

To już nowy poziom patologii. Piosenkarka zdobywającego coraz większą popularność zespołu Brass Against podczas koncertu oddała mocz na twarz fana.

Koncert może być niesamowitym wydarzeniem kulturowym, z którego można dużo wynieść. No chyba, że jest to koncert zespoł Brass Against. Wtedy w czasie show można spodziewać się najgorszej patologii.

Podczas występu na Welcome To Rockvill, Sophia Urista, wokalistka zespołu Brass Against, zaprosiła na scenę jednego z bawiących się fanów.

Następnie wokalistka kazała się mężczyźnie położyć i podczas wykonywania coveru numeru Rage Against The Machine – „Wake Up”, stanęła nad nim, ściągnęła spodnie i majtki i… oddała mocz prosto na jego twarz.

Nie przestawała przy tym śpiewać:



What was the price on his head?

What was the price on his head!

I think I heard a shot

I think I heard a shot

I think I heard a shot

I think I heard a shot

I think I heard a shot

I think I heard, I think I heard a shot!

Mężczyzna był wprost zachwycony. Na koniec numeru wokalistka kazała fanowi wstać i pożegnała go słowami: – Spierd**aj stąd. Jesteś skończony!

Nagranie jest nieustannie na nowo wrzucana do serwisu YouTube.

Zespół wydał oświadczenie w sprawie

Brass Against oficjalnie odnieśli się do incydentu, który miał miejsce podczas czwartkowego koncertu.

– Świetnie się bawiliśmy ostatniej nocy na Welcome to Rockville. Sophia dała się ponieść emocjom. To nie jest coś, czego reszta z nas się spodziewała i nie jest to coś, co zobaczysz ponownie na naszych koncertach – napisali na Twitterze członkowie grupy.

Źródło: NCzas