Zamach terrorystyczny w Wielkiej Brytanii? Zatrzymano 3 osoby

Okoliczności wybuchu pozostają niejasne. Policja informowała, że została powiadomiona w niedzielę rano około godziny 11:00 (czasu lokalnego). Dodano, że jedna osoba zginęła, a druga została ranna i trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Eksplozja nastąpiła w taksówce, która podjechała pod szpital. Czynności śledcze trwają, ale policja twierdzi, że „biorąc pod uwagę sposób, w jaki doszło do wybuchu”, dochodzenie przekazano wydziałowi antyterrorystycznemu.

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel napisała na Twitterze, że jest „regularnie informowana” o „przerażającym incydentem”. Dodała: „nasza policja i służby ratunkowe ciężko pracują, aby ustalić, co się stało”. Okolica była zamknięta dla ruchu.

Phil Garrigan, szef miejscowej straży pożarnej powiedział, że kiedy przybyli strażacy samochód był w płomieniach. W środku znaleziono ciało, a druga osoba opuściła pojazd jeszcze przed wybuchem pożaru. Policja wezwała ludność do „zachowania spokoju i czujności”.

Wieczorem policja podała, że trzech mężczyzn w wieku 29, 26 i 21 lat zostało w związku z zamachem aresztowanych w dzielnicy Kensington w Liverpoolu na mocy ustawy o terroryzmie.

1 Killed After Car Explodes In Front Of Women’s Hospital In Liverpool City England https://t.co/xIs6suJTrq

— Press 24 News (@press24newslive) November 14, 2021