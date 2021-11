Zmarł południowoafrykański pisarz Wilbur Smith, autor wielu powieści przygodowych opartych o historię tego kraju

Południowoafrykański pisarz Wilbur Smith zmarł w sobotę 13 listopada w swoim domu w Kapsztadzie w wieku 88 lat. O jego odejściu poinformował wydawca na stronie internetowej Wilbur Smith Books.

Wilbur Smith urodził się 9 stycznia 1933 w Północnej Rodezji (dzisiejszej Zambii). Jego rodzice byli Brytyjczykami. Młodość spędził w Rodezji Południowej (dziś Zimbabwe), gdzie był m.in. policjantem. Potem wyemigrował do Republiki Południowej Afryki.

Saga jego 13 powieści o rodzinie Courtneyów obejmuje m.in. niemal całą historię Południowej Afryki. Od rozpoczęcia kolonizacji Afryki przez Europejczyków, po czasy apartheidu.

Po studiach na Rhodes University w Grahamstown w RPA został dziennikarzem, później podjął pracę księgowego. Swoją pierwszą powieść, zatytułowaną „Gdy poluje lew” opublikował w 1964 r. Po jej sukcesie został niezwykle płodnym pisarzem na „pełny etat”. Zmarł w trakcie pisanie kolejnej powieści…

We are sorry to announce that the beloved, global bestselling author Wilbur Smith passed away unexpectedly this afternoon at his Cape Town home, with his wife Niso by his side. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86

