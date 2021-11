Braun, Kulesza i Berkowicz wykluczeni z obrad. Wytykają hipokryzję PiS i Lewicy [VIDEO]

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wykluczyła z wtorkowego posiedzenia Sejmu trzech posłów Konfederacji: Jakuba Kuleszę, Grzegorza Brauna i Konrada Berkowicza w związku z brakiem masek. Posłowie zorganizowali konferencję, na której wytykają posłom PiS i Lewicy hipokryzję.

Marszałek Elżbieta Witek kilkukrotnie zwracała się do posłów Konfederacji, żeby założyli maseczki podkreślając, że utrudniają prowadzenie obrad. Poinformowała też, że posłowie Konfederacji Artur Dziambor i Dobromir Sośnierz posiadają zwolnienia lekarskie umożliwiające im przebywanie na sali plenarnej bez maseczki.

Po apelach marszałek Sejmu zwróciła się do czterech posłów: Jakuba Kuleszy, Grzegorza Brauna, Krystiana Kamińskiego i Konrada Berkowicza o opuszczenie sali i wykluczyła tych posłów z udziału w posiedzeniu. Następnie dodała, że Krystian Kamiński również posiada zwolnienie lekarskie, w związku z czym może pozostać na sali.



– Tę decyzję oklaskiwała zarówno Lewica jak i posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ci sami posłowie, którzy w tym samym czasie – w czasie epidemicznym, w czasie oficjalnie obowiązujących obostrzeń – biorą udział w masowych imprezach w przestrzeni zamkniętej, gdzie oficjalnie obowiązuje maseczka i z resztą – nie kryją się z tym – mówił poseł Konrad Berkowicz z wolnościowego skrzydła Konfederacji, lider małopolskich struktur partii KORWiN, pokazując zdjęcie, na któym jest m.in. premier Mateusz Morawiecki.



– Niektórzy tam noszą maseczki. Kelnerzy w tle – zauważył poseł Grzegorz Braun z konserwatywnego skrzydła Konfederacji.



– Jest to hipokryzja bezczelna – stwierdził Konrad Berkowicz, po czym wyciągnął kolejne zdjęcie – tym razem z posłami i działaczami Lewicy, którzy bez maseczek tłoczą się w autokarze. – Jest to oczywista hipokryzja. Zresztą po wykluczeniu udaliśmy się we trzech do bufetu sejmowego i po zakończeniu głosowań bufet zaczął się wypełniać posłami i wszyscy oczywiście wchodzili bez maseczek, bo jak wiadomo w bufecie już nie ma tego śmiertelnego zagrożenia – kpił wolnościowiec.

– Być może dobrym pomysłem jest zorganizowanie obrad w bufecie – zaproponował poseł Berkowicz.

Posłowie przedstawili także ekspertyzę prawną, zawierającą pięć punktów, z których wynika, że marszałek Elżbieta Witek nie ma prawa nakładać na posłów obowiązku noszenia maseczek.

Poseł Jakub Kulesza powiedział, że mógłby założyć tę maskę, bo wie, że wielu obywateli jest do tego zmuszanych i musi się na to godzić – odmowę założenia tej maski traktuje jednak jako walkę o to, by żadna władza „ani ta, ani żadna następna” nie mogła łamać praw konstytucyjnych.



– Chodzi o sprawę wbrew pozorom nie tak drobną i prywatną – chodzi o to, czy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej będą do końca życia bezprawnie nagabywani w kwestiach, które należą do sfery prywatności każdego człowieka – powiedział Grzegorz Braun.

Cała konferencja: