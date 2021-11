Fiskus ruszył na łowy. Na celowniku przedsiębiorcy

Skarbówka zaczęła masowo wszczynać postępowania przeciwko przedsiębiorcom podejrzewanym o unikanie opodatkowania – pisze wtorkowy „Puls Biznesu”.

„Wprowadzone w połowie lipca przepisy do walki z unikaniem opodatkowania (tzw. klauzula GAAR) organy skarbowe wykorzystywały w sporadycznych przypadkach. Przez pięć lat wszczęły jedynie 73 takich spraw, a domiary podatkowe wyniosły ok. 140 mln zł. To się jednak zmieniło” – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Gazeta powołując się na informacje z Ministerstwa Finansów wskazuje, że tylko w trzecim kwartale 2021 r. uruchomiono aż 25 postępowań w zakresie klauzuli GAAR. To – jak zaznaczono – jedna trzecia wszystkich przeprowadzonych w ciągu pięciu lat.

„16 postępowań dotyczyło podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a dziewięć od osób fizycznych (PIT)” – pisze „PB” i podaje, że w okresie lipiec-wrzesień 2021 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał trzy decyzje domiarowe (dwie dotyczyły PIT za 2016 r. a jedna CIT za 2017 r.).

„Z informacji uzyskanych w MF wynika, że wzrost liczby postępowań jest skutkiem prowadzonych dotychczas działań analitycznych i sprawdzających, wskazujących na uzasadnione podejrzenie unikania opodatkowania” – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

