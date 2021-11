Holendrzy wyliczyli, że producenci szczepionek przeciwko koronawirusowi zarabiają na nich ponad 1000 dolarów na sekundę

Grupy farmaceutyczne Pfizer, BioNTech i Moderna dzięki sprzedaży szczepionek przeciwko Covid-19 osiągają łączny zysk w wysokości 65 000 dolarów na minutę, czyli więcej niż 1000 dolarów na sekundę.

Takie wyliczenie przedstawił we wtorek 16 listopada People’s Vaccine Alliance (PVA), koalicja organizacji prowadzących kampanię na rzecz szerszego dostępu do szczepionek.

PVA doszła do takiego wniosku po przeanalizowaniu kwartalnych raportów firm farmaceutycznych. Koalicja szacuje, że Pfizer, BioNTech i Moderna osiągną w tym roku łącznie 34 miliardy dolarów zysku przed opodatkowaniem, czyli 93,5 miliona dolarów dziennie.

Koalicja przy okazji, jak to ma w zwyczaju, namawia producentów szczepionek do przekazywania technologii produkcji preparatu przeciwko koronawirusowi krajom o niskich i średnich dochodach za pośrednictwem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Osiąganie zysku samo w sobie jest celem biznesu. W tym przypadku jednak warto przypomnieć, że koncerny były wspomagane pieniędzmi publicznymi, a marketing i dystrybucję ich wyrobów wzięły na siebie budżety niemal wszystkich państw świata…

Źródło: PAP