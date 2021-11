Austria. Lockdown w całym kraju od poniedziałku i obowiązek szczepień dla wszystkich od lutego

Od poniedziałku 22 listopada Austria wprowadza lockdown dla wszystkich na terenie całego kraju. Blokada potrwa 20 dni. Wcześniej wprowadzono lockdown tylko dla niezaszczepionych, jednak on nie zostanie zniesiony po 20 dniach i będzie trwał nadal. Do lutego 2022 roku wszyscy mieszkańcy Austrii mają obowiązek zaszczepić się.

Nowe przepisy ogłosił podczas piątkowej konferencji kanclerz Austrii Alexander Schallenberg.

W czwartek Austria odnotowała 15 145 nowych przypadków Covid-19, ustanawiając nowy rekord dla codziennych pozytywnych wyników testów.

– Blokada dla wszystkich od poniedziałku – to smutna, ale konieczna konsekwencja niedawno eksplodujących danych dotyczących koronawirusa – powiedział kanclerz Austrii Alexander Schallenberg.

I oczywiście wskazał winnych tej decyzji, bo przecież on i jego rząd są niewinni. Schallenberg powiedział, że środki są konieczne, ponieważ „zbyt wielu wykazało niesolidarność”.

– Przez długi czas panował konsensus polityczny, że nie chcemy, aby szczepienia były obowiązkowe, a także zakładałem, że należy namawiać ludzi do szczepienia – dla ich ochrony, dla ochrony swoich bliskich, ale także dla ochrony społeczeństwa. Niestety jest zbyt wiele sił politycznych, lichych przeciwników szczepień i fake newsów w naszym kraju, które skłaniają zbyt wiele osób do nieszczepienia. Dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu ogólnego wymogu szczepień od 1 lutego 2022 r. – powiedział kanclerz.

Schallenberg powiedział, że w związku z poważną sytuacją nie ma innego wyjścia, jak ponownie zażądać ograniczeń także dla zaszczepionych. Blokada dla wszystkich będzie obowiązywać przez maksymalnie 20 dni, a od 13 grudnia nie będzie ograniczeń wyjazdu dla tych, którzy zostali zaszczepieni lub wyzdrowieli.

Kanclerz federalny podkreślił, że pomoc ekonomiczna dla poszkodowanych firm będzie oczywiście ponownie dostępna w tym okresie.

Minister zdrowia Wolfgang Mückstein określił blokadę jako „falochron”.

„Podjęcie tej decyzji było dla nas trudne. Nikt nie chce blokady, to zawsze narzucanie woli. Ale jest to najbardziej niezawodne narzędzie do przełamania tej czwartej fali. Zmniejszymy liczby chorych, odciążymy personel oddziałów intensywnej terapii i uratujemy życie” – stwierdził Mückstein.

Od poniedziałku 22 listopada dozwolone będzie opuszczenie miejsca zmaieszkania tylko z następujących powodów:

– wyjazd do pracy

– zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego (np. zakupy)

– korzystanie z usług zdrowotnych

– przebywanie na zewnątrz, aby zrelaksować się fizycznie i psychicznie

Mückstein podkreślił również, że obowiązkowe szczepienia to jedyny sposób na zakończenie tej pandemii i jest nieuniknione.

„Będzie piąta fala, jeśli nie będziemy ostrożni. Może być też inny wariant wirusa.” Minister Zdrowia po raz kolejny zaapelował też do ludności o zaszczepienie się, a także o szczepienia przypominające.

