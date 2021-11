Drastyczny wzrost opłat za wywóz śmieci. Kto straci najwięcej?

Stołeczni radni przyjęli uchwałę, która zmienia sposób naliczania opłaty za wywóz śmieci. Dla mieszkańców oznacza to podwyżki. W najtrudniejszym położeniu znajdą się samotni emeryci.

Radni Warszawy zdecydowali o przyjęciu nowej metody naliczania opłat za wywóz nieczystości. Od stycznia jej wysokość będzie zależna od metrażu mieszkania. Pomysł taki poparło 39 radnych, 19 było przeciw.

Do tej pory opłata za wywóz śmieci była powiązana ze zużyciem wody. Nie brano pod uwagę liczby lokatorów, ani metrażu. System ten jednak już wkrótce odejdzie do lamusa.

W uchwale przewidziano pięć stawek, w zależności od metrażu.

W przypadku lokalu do 30 m2 wyniesie ona 52 złote. Mieszkańcy lokalu o powierzchni do 40 m2 zapłacą 77 złote, do 60 m2 – 88 złotych, do 80 m2 – 94 zł, a powyżej 80 m2 – 99 zł. W przypadku zabudowy jednorodzinnej stawka wyniesie 107 zł miesięcznie.

Największa różnica jest między mieszkaniem o powierzchni 30 m2 a 40 m2. Wynosi ona aż 25 zł.

Jeśli wojewoda nie zakwestionuje uchwały stołecznej rady miejskiej, nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Według Włodzimierza Karpińskiego z PO taki system naliczania opłat jest „najmniej niesprawiedliwy”. – Proponujemy możliwie prosty system, najmniej obciążający portfel mieszkańca – twierdził.

Z kolei w ocenie Mariusza Frankowskiego metoda ta „nie jest najbardziej sprawiedliwa, ale najbezpieczniejsza z punktu widzenia prawnego i gwarantująca samofinansowanie się całego systemu”.

Niższe koszty mogą ponieść przede wszystkim osoby mieszkające z kilkoma lokatorami w lokalach do 30 m2. Mieszkańcy, którzy takich warunków nie spełniają – czyli zdecydowana większość – będą odczuwały drastyczny wzrost opłaty za wywóz nieczystości. W najgorszej sytuacji będą osoby samotnie mieszkające w lokalach powyżej 30 m2.

Źródła: RDC/PAP/NCzas/um.warszawa.pl