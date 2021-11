PILNE! Joe Biden przekazał władzę wiceprezydent Kamali Harris

Prezydent USA Joe Biden formalnie przekazał obowiązki głowy państwa wiceprezydent Kamali Harris. Oficjalnie – tymczasowo na czas wykonania badań medycznych.

Biden, który w sobotę skończy 79 lat, udał się w piątek na badania do szpitala wojskowego Walter Reed w Bethesdzie pod Waszyngtonem. Wykonywana będzie m.in. kolonoskopia. Pod narkozą, co sprawia, że nie będzie zdolny do pełnienia urzędu.

„Sytuacja jest podobna, jak w przypadku, gdy prezydentem był George W. Bush. W 2002 i 2007 roku uruchomiono tę samą procedurę określoną w konstytucji. Prezydent Biden przekaże na krótki okres czasu władzę Kamali Harris” – zakomunikowała Jen Psaki, rzecznik prasowy Białego Domu.

Biden jest najstarszym prezydentem w historii USA, a stan jego zdrowia budzi ogromne zainteresowanie od momentu, gdy w 2019 roku ogłosił start w wyborach prezydenckich. Wówczas także przechodził ostatnie rutynowe badania. Stwierdzono, że jest „zdrowy i energiczny” oraz „zdolny do skutecznego wykonywania obowiązków prezydenta”.

Część obserwatorów i komentatorów życia politycznego od dłuższego czasu sugeruje, że prędzej czy później Biden ustąpi ze stanowiska pod pretekstem zdrowotnym, a jego miejsce zajmie Kamala Harris, czyli osoba o znacznie bardziej lewicowych poglądach niż sam Biden.

Na razie w Stanach Zjednoczonych zapewniają, że przekazanie władzy Harris jest tymczasowe. Nie podano, kiedy Biden wróci do obowiązków prezydenta USA.