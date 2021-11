Przed wyborami Macron spotka się z papieżem Franciszkiem. Tubylcze media kreują go na franciszkowego „ulubieńca”

Papież Franciszek udzieli prywatnej audiencji prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi już 26 listopada. W przeciwieństwie do wielu innych głów państw, Macron nie odwiedził papieża w czasie szczytu G20 w Rzymie pod koniec października. Teraz to nadrabia. Ta wizyta nie utonie w masie innych, zwłaszcza, że wybory prezydenckie coraz bliżej…

Macron jedzie z oficjalną wizytą do Rzymu, a wizyta na Watykanie odbędzie niejako „przy okazji”. Z tej okazji media przypominają historię relacji pomiędzy prezydentem a papieżem Franciszkiem.

18 października z Franciszkiem spotykał się francuski premier Jean Castex. Kontekstem było ujawnienie wówczas raportu o pedofilii w kościele francuskim. Poruszono podobno nawet temat tajemnicy Spowiedzi św. Francuski wymiar sprawiedliwości uznaje prymat prawa Republiki nad tajemnicą religijną jeśli rzecz dotyczy wiedzy o przestępstwie. Wywołało to zaniepokojenie katolików francuskich.

Teraz watykański Sekretarz Stanu odrzucił zarzut, że te wizyty rządzących Francją w Watykanie można interpretować jako wsparcie polityczne dla obozu Macrona przed wyborami.

Będzie to jednak dopiero druga audiencja udzielona przez papieża Franciszka francuskiej głowie państwa. 26 czerwca 2018 r. Emmanuel Macron udał się do Rzymu, aby otrzymać tytuł Honorowego Kanonika Bazyliki św. Jana na Lateranie, który to tytuł przynależy francuskim prezydentom.

Z tej okazji miała miejsce audiencja, co podkreślają media, z „rekordowym” czasem rozmowy, która trwała 57 minut. „Le Monde” podkreślał, że Emmanuel Macron „wypadł lepiej” niż Barack Obama (52 minuty), Recep Tayyip Erdogan (50 minut), François Hollande (45 minut), Nicolas Sarkozy (44 minuty) czy przede wszystkim Donald Trump (29 minut).

Od tej pory nie było spotkań osobistych. Papież Franciszek i Emmanuel Macron jednak kilka razy rozmawiali przez telefon. Niestety zawsze z powodu tragicznych wydarzeń…

Taka rozmowa odbyła się po pożarze Notre-Dame de Paris. 30 października 2020 r. telefon w Pałacu Elizejskim zadzwonił po ataku nożownika w katedrze w Nicei. Franciszek i Macron rozmawiali także 21 kwietnia 2020 r., w środku kryzysu Covid-19 przez 45 minut na prośbę prezydenta Francji, o walce z pandemią.

Ostatnia rozmowa odbyła się w marcu 2021 r. Emmanuel Macron ponownie rozmawiał z papieżem Franciszkiem o konsekwencjach pandemii. Francuski prezydent gratulował wówczas także papieżowi udanej wizyty w Iraku.

Źródło: Famille Chretienne