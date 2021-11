Rosyjski sąd nakazał usunąć kolejne tablice pamięci polskich jeńców

Sąd obwodowy w Twerze polecił usunąć z wejścia do Pustelni św. Nila Stołobieńskiego dwie tablice upamiętniające polskich jeńców wojennych. Polacy byli tam więzieni na przełomie lat 1939-1940. Oficjalnym powodem decyzji o usunięciu tablic mają być rzekome „coraz częstsze akty wandalizmu”. Tablice uznano również za „niczyje”.

Twerski Sąd Obwodowy stwierdził, że tablice ku czci polskich jeńców wojennych nie należą do kompleksu klasztornego św. Nila Stołobieńskiego, a także nie są własnością innej osoby prawnej, ani organizacji religijnej.

W związku z tym, powołując się również na „coraz częstsze akty wandalizmu” i negatywne komentarze w sieci, zdecydowano o usunięciu tablic ku czci i pamięci polskich żołnierzy i obywateli, przetrzymywanych w Twerze.

Władze twierdzą, że tablice nie zostaną zniszczone, ale przeniesione w inne miejsce. Na tablicach widnieje napis w języku rosyjskim oraz polskim, który informuje, że terenie klasztoru w Twerze znajdował się obóz specjalny, w którym przetrzymywano polskich jeńców wojennych.

Byli to oficerowie i żołnierze, wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną po agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Nie jest to pierwszy taki przypadek.

Podobne tablice zdjęto już w 2020 z budynku Twerskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego. Wówczas jedna z tablic również była poświęcona pamięci jeńców polskich. Warto dodać, że ta tablica bynajmniej „nie znalazła nowego miejsca” i nie została przemieszona w inne miejsce publiczne. Można się spodziewać, że pomimo deklaracji rosyjskich władz, podobny los czeka też tablice z klasztoru w Twerze.

W Twerze, który w latach 1931-90 nosił nazwę Kalinin, na wiosnę 1940 NKWD wymordowało w swojej siedzibie około 6300 polskich funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Więziennej, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i innych więźniów z obozu w Ostaszkowie. Ofiary zostały następnie pogrzebane w zbiorowych mogiłach nieopodal miejscowości Miednoje.

W tej ostatniej miejscowości spoczywa również 169 funkcjonariuszy XII Okręgu Policji Państwowej (Pomorskiego) z siedzibą w Toruniu w okresie II Rzeczypospolitej.

