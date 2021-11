Rozdawnictwo w tzw. Polskim Ładzie. Na to pójdą pieniądze z nowych podatków? Sejm przegłosował kolejne 500 plus

Posłowie przegłosowali ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. W praktyce oznacza to dodatkowe 500 plus na drugie i kolejne dziecko – oczywiście z pieniędzy podatników. Beneficjenci programu będą otrzymywać w sumie nawet 12 tys. zł. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

Wszystko to dzieje się w ramach tzw. Polskiego Ładu. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest bowiem jego częścią.

Już w maju 2021 roku PiS zapowiadał, że program ten będzie obowiązywał po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, który w Polsce może trwać maksymalnie 12 miesięcy – ale jeszcze przed osiągnięciem przez dziecko wieku przedszkolnego, czyli do 3. roku życia.

Łączna kwota pobierana w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie będzie mogła przekroczyć 12 tys. zł. W większości przypadków to rodzice będą decydowali, czy pobierać 1000 zł miesięcznie przez rok, czy też 500 zł – przez dwa lata.

Zgodnie z zapisami ustawy, aby pobierać świadczenie, trzeba złożyć wniosek do ZUS-u – najwcześniej na 90 dni przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia, a najpóźniej 30 dni po tej dacie. Wnioski będzie można składać tylko elektronicznie.

Dodatkowe 500 plus obowiązuje na drugie i kolejne dziecko. Jednak przegłosowana przez Sejm ustawa przewiduje też dofinansowanie dla dziecka do lat 3 nieobjętego nowym świadczeniem do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

W praktyce ma to oznaczać obniżenie przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty za pobyt (bez wyżywienia) dla takiego dziecka.

Co więcej, takie dofinansowanie ma też obowiązywać na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na pierwsze dziecko w rodzinie, w której kolejne są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym oraz na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca.

Owo dofinansowanie ma wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Nie może być jednak wyższe niż opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dzieci w takich placówkach. Szacuje się, że z takiej formy świadczenia skorzysta ok. 110 tys. dzieci. A wszystko to oczywiście z pieniędzy podatników.

