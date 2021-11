Skandal pedofilski w Tel Awiwie i afery seksualne w tamtejszym środowisku LGBT

Zastępca burmistrza Tel Awiwu jest zamieszany w skandal seksualny z udziałem nieletniego. Arnon Giladi, który nadal zasiada w radzie miasta, podobno płacił 15-latkowi za seks, spotykając się z ofiarą regularnie przez sześć miesięcy.

Arnon Giladi to były już zastępca burmistrza Tel Awiwu i polityk partii Likud. Ofiara oskarża go, że płacił jej pieniądze za seks w czasie, gdy miała 15 lat. Giladi nie został jeszcze postawiony w stan oskarżenia, ale ma się w tej sprawie toczyć śledztwo.

Osoba poszkodowana, której nazwiska nie ujawniono, w wywiadzie dla gazety „Israel Hayom”, a któremu nadano imię „Yair”, opowiedział, że opuścił rodziców w wieku 13 lat i mieszkał na ulicach Tel Awiwu. Żeby zarabiać na jedzenie zaczął się prostytuować. Twierdzi, że kiedy miał 15 lat spotkał właśnie Arnona Giladi.

Miał zapraszać chłopaka do samochodu i płacić od 250 do 300 szekli. Yair twierdzi, że widywał się z Arnonem Giladi raz w tygodniu przez sześć miesięcy. Po kilku latach na ulicach Yair znalazł schronienie i rozpoczął proces powrotu do normalnego życia.

Pewnego dnia, gdy szedł ulicą, zobaczył na plakacie Arnona Giladiego. Zrobił zdjęcie i wysłał je do swojego opiekuna socjalnego, wyjaśniając, że mężczyzna płacił mu za seks, gdy był nieletnim.

W ostatnich tygodniach świat polityczny Tel Awiwu dotyka więcej takich afer. Ze stanowisk zrezygnowali oskarżani o „niewłaściwe zachowanie seksualne”, szef organizacji młodzieżowej LGBT Galowi Uchovsky i inny radny miasta Pinkas Arad, także aktywista LGBT.

Właśnie po tych aferach Yair skonfrontował się w kawiarni w Tel Awiwie z radnym Giladim i oskarżył go o pedofilię. Dodaje, zę polityk „wiedział, kim jestem i pamiętał fakty”. Spotkanie było sfilmowane ukrytą kamerą.

Yair twierdzi, że chociaż Giladi to podejrzewał, ale i tak „próbował ponownie mnie dotknąć”. Następnego dnia były zastępca burmistrza skontaktował się jeszcze z Yairem, aby zaprosić go na kolację, ale ten odmówił.

Wywiad wywołał szerokie reakcje, a burmistrz Tel Awiwu Ron Huldai nazwał zarzuty przeciwko Arnonowi Giladiemu poważnymi. „Napaści na tle seksualnym w społeczności LGBT przypominają nam po raz kolejny, jak ważne jest ich nagłaśnianie” – napisał w oświadczeniu przewodniczący Partii Pracy Merav Michaeli.

„Wierzę ofiarom. Teraz policja musi wyczerpać wszystkie procedury, a my jako społeczeństwo musimy upewnić się, że to się zakończy”.

To nie pierwsze kłopoty radnego. Arnon Giladi jest też podejrzany o przyjęcie łapówki, pranie brudnych pieniędzy, oszustwo i nadużycie zaufania. Haim Revivo, który w latach 90. grał w izraelskiej narodowej drużynie piłki nożnej, jest podejrzany o wręczenie mu łapówki, gdy był zastępcą burmistrza Tel Awiwu. Sprawa wyszła na jaw w ub. roku.

Indictments announced against Likud Tel Aviv councilman Arnon Giladi and Haim Revivo, who played on Israel’s national team; case linked to probe of top Likud MK David Bitanhttps://t.co/A0jH7dGRel — CJP Israel 🇮🇱 (@CJPIsrael) June 3, 2020

Źródło: Times of Israel