Socjalizm po japońsku. 430 mld euro na „plan stymulacyjny”

Tokio po raz trzeci już chce zasilić finansowo gospodarkę, która w czasie pandemii przeżywa regres. Japoński PKB ponownie spadł w trzecim kwartale, a trzeci plan o ogromnej wartości 56 bilionów jenów (430 miliardów euro) ma wywołać ożywienie gospodarcze.

Japonia to trzecia co do wielkości gospodarka świata. Zastrzyk finansowy ogłosił w piątek 19 listopada premier Fumio Kishida. Plan ma zostać zatwierdzony przez rząd jeszcze dzisiaj, tj. 19 listopada. Chcemy „uspokoić Japończyków i dać im nadzieję” – mówił Kishida.

To trzeci taki plan od początku pandemii. 70% środków pochodzi z budżetu, a dodatkowo z pożyczek biznesowych. Obejmuje również środki, które zostały przeznaczone na poprzednie plany pomocowe, ale nie zostały wykorzystane.

Najbardziej spektakularnym środkiem jest indywidualna premia w wysokości 100 000 jenów (około 770 euro) dla młodych ludzi w wieku poniżej 18 lat oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rząd planuje również przywrócić na początku 2022 r. program dotacji na turystykę krajową, która nie działa od końca 2020 r. z powodu wzrostu zachorowań na Covid-19. Plan ma także wspierać konsumpcję oraz sektor hotelowy i restauracyjny. Osobna pomoc przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw.

PKB Japonii spadł w trzecim kwartale o -0,8 % w porównaniu do drugiego kwartału. Wyniki są gorsze niż oczekiwano. Oczekuje się jednak gwałtownego odbicia od czwartego kwartału. Od września mówi się o poprawie sytuacji zdrowotnej.

Źródło: AFP/ Le Figaro