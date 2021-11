43 miliony dolarów za… Konstytucję Stanów Zjednoczonych

Niezwykle rzadka oryginalna kopia egzemplarza Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. został sprzedany na licytacji Sotheby w czwartek wieczorem w Nowym Jorku za sumę 43,2 milionów dolarów. Cena zawiera prowizję.

Według Sotheby’s istnieje obecnie tylko tylko 13 oryginalnych egzemplarzy pierwszego nakładu Konstytucji Stanów Zjednoczonych, podpisanego 17 września 1787 r. w Filadelfii. Prawdopodobnie wydrukowano wówczas 500 egzemplarzy.

Wystawiony na sprzedaż egzemplarz należał do amerykańskiej kolekcjonerki Dorothy Tapper Goldman. Był oszacowany na 15 do 20 milionów dolarów. W ciągu zaledwie ośmiu minut trwania aukcji cena została zdublowana.

Sotheby’s nie ujawniło nazwiska kupującego. Wiadomo jednak, że licytację przegrała grupa o nazwie ConstitutionDAO („zdecentralizowana organizacja autonomiczna”), która zorganizowała flashową zbiórkę pieniędzy na zakup konstytucji i zebrała na to 40 milionów dolarów w kryptowalucie.

ConstitutionDAO zdołała zebrać w krótkim czasie ponad 40 mln USD w kryptowalutach na zakup konstytucji, co samo w sobie też było rekordem. Teraz zapowiada zwrot pieniędzy.

