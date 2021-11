Białoruskie służby instruują migrantów, jak zadawać ciosy nożem polskim funkcjonariuszom [VIDEO]

Nexta, opozycyjny kanał w komunikatorze Telegram, opublikowała krótki film nagrany telefonem komórkowym. Nagranie zostało zrobione w jednym z pokoi, gdzie białoruscy funkcjonariusze przetrzymują migrantów – informował serwis.

– Będziecie mieli noże, sprzęt, waszym zadaniem będzie dźgać w niechronione miejsca – mówi na nagraniu osoba w czarnym ubraniu. – W szyję, pachy, nogi, ręce – wymieniał.

– Nie bójcie się. Nie będą do was strzelać, a jeżeli będą, to tylko w powietrze – dodał.

– Dobra! Zabierajcie ich – polecił na koniec mężczyzna prowadzący instruktaż.

Nagranie kończy się w momencie, gdy osoby w kurtkach wychodzą z pomieszczenia.

❗️#Belarusian border guards briefed migrants before storming the border

A video has appeared in one of the #migrant chat rooms, in which people are told how to behave during a clash with border guards.

"You will have rebar, knives, your mission is to stab unprotected areas". pic.twitter.com/xsGJloqRwH

