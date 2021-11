Dantejskie sceny podczas antylockdownowego protestu. Policja strzelała do demonstrantów [FOTO/VIDEO]

Do zdarzenia doszło na Coolsingel w samym centrum Rotterdamu. Setki protestujących domagało się zniesienia nowych koronarestrykcji, jakie obowiązują od ubiegłej soboty w związku z rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19.

Jak relacjonują media w pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Demonstranci zaatakowali policję kamieniami i odpalili w jej kierunku ciężkie fajerwerki. Funkcjonariusze użyli armatki wodnej, padły też strzały. Co najmniej dwie osoby zostały ranne, dziennik „Metro” podaje, że od policyjnych kul. Ich stan nie jest znany opinii publicznej.

Rzecznik policji potwierdził, że funkcjonariusze strzelali do protestujących w obronie własnej. Nie podano jednak jaką amunicją strzelali policjanci.

Rotterdam. To już nie protest to regularna walka na ulicy. Bijatyki i strzały z broni. pic.twitter.com/dEcEHCBJJz

Spłonął radiowóz oraz uszkodzono wiele innych policyjnych pojazdów. Burmistrz Rotterdamu Ahmed Aboutaleb wydał zarządzenie o wprowadzeniu w centrum miasta stanu wyjątkowego do godziny 4:30.

Ondertussen in 010 ..giga drukte op straat en slopen de boel #Rotterdam pic.twitter.com/2ZftkzlhtD

NOW – Violent protests against Covid-restrictions in #Rotterdam, Netherlands.pic.twitter.com/xCTyqiy609

