Niedzielski nie dowierza, że choruje tylu zaszczepionych. „Sprawdzamy, czy szczepienie faktycznie miało miejsce”

Z całej Polski docierają dane o coraz większej liczbie zakażeń oraz hospitalizacji wśród osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski nie dowierza i sugeruje, że część z tych osób ma fałszywe zaświadczenie o zaszczepieniu. Jakiś odsetek zapewne takie ma, ale czy może to zmienić ogólny obraz szczepień?

Według oficjalnych, zaprezentowanych przez ministerstwo zdrowia, danych, w ostatnim tygodniu (tj. od 12 do 19 listopada) odnotowaliśmy 40 523 zakażeń wśród zaszczepionych (to 31,82 proc. ogółu), a 502 osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi zmarły na koronawirusa (27,22 proc.).

Konkretnych danych o hospitalizacji osób zaszczepionych nie ma, bo ministerstwo takich statystyk nie prowadzi. A jeśli prowadzi, to nie publikuje.

Niedawno prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech ujawnił, że w jego mieście hospitalizowani z powodu COVID-19 stanowią 45 proc. Z kolei wojewoda śląski Jarosław Wieczorek powiedział, że w całym województwie ok. 35 proc. hospitalizacji to osoby zaszczepione.

Niedzielski: sprawdzamy, czy szczepienie faktycznie miało miejsce

W internecie od dłuższego czasu krążą teorie spiskowe propandemików, jakoby zaszczepieni zakażeni i zmarli na COVID-19 wcale zaszczepieni nie byli, tylko legitymowali się fałszywym paszportem covidowym.

Na konferencji prasowej teorie te niejako legitymizował minister Niedzielski.

„Są niepokojące dane dotyczące osób posiadających certyfikat covidowy, które chorują na COVID-19. Jeśli, ich odsetek w jakimś regionie wyraźnie się różni, to sprawdzamy, czy szczepienie faktycznie miało miejsce, bo niestety mieliśmy do czynienia przynajmniej z kilkoma sytuacjami, że osoby miały certyfikat, trafiały na oddział, dochodziło nawet do tego najgorszego scenariusza, czyli śmierci i okazywało się, że te osoby nie były zaszczepione, tylko posiadały fałszywy certyfikat” – powiedział Niedzielski.

Minister zdradził też, że w NFZ pracuje specjalny zespół, który analizuje przypadki wydawania fałszywych certyfikatów covidowych.

„To są informacje, o których ja nie do końca mogę mówić, bo mają charakter niejawny” – powiedział szef MZ. Dodał, że zespół ściśle współpracuje z policją.