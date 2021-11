Atak z bronią w Jerozolimie. Jeden zabity, trzech rannych

Uzbrojony terrorysta otworzył ogień na Starym Mieście w Jerozolimie. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne, w tym jedna ciężko. Izraelska policja poinformowała, że „zneutralizowała” napastnika.

W wyniku strzelaniny w niedzielę 21 listopada rano, jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Policja nie podała tożsamości napastnika, ale wydała jedynie oświadczenie, że został „zneutralizowany”.

Szpital Hadassah w Jerozolimie powiedział, że 26-letnia ofiara zmarła z powodu odniesionych obrażeń. Niedawno miał wrócić do Izraela z Afryki Południowej i pracował przy Ścianie Płaczu.

Media podają, że napastnikiem był Palestyńczyk po czterdziestce; ze Wschodniej Jerozolimy. Według niektórych źródeł, mężczyzna nosił tradycyjny strój ultraortodoksyjnych Żydów, pod którym ukrył broń. Policja wyjaśniła, że miał przerobioną domowym sposobem broń typu Beretta M12. Miał być członkiem politycznego skrzydła Hamasu.

Jego dwie ofiary to cywile, a dwie pozostałe to funkcjonariusze policji w wieku 30 i 31 lat, którzy zostali lekko ranni. Izraelski premier Naftali Bennett poprosił o „wzmocnienie” systemu bezpieczeństwa w Jerozolimie i wezwał ludność i policję do zachowania „czujności”, zwłaszcza w okresie poprzedzającym żydowskie święta Chanuka, obchodzone od 28 listopada.

Ataki z użyciem broni palnej są na Starym Mieście w Jerozolimie rzadkością. Częściej w użyciu bywa nóż. Właśnie białą bronią palestyńscy terroryści atakowali tu ostatnio napastnicy funkcjonariuszy izraelskiej policji. W ubiegłą środę 16-letni Palestyńczyk dźgnął nożem policjantów także na Starym Mieście w Jerozolimie, zanim został także zastrzelony przez policję.

Un terroriste du Hamas a mené une fusillade dans la vieille ville de Jérusalem ce matin, tuant un civil. Peu après, le Hamas a distribué des bonbons aux Gazaouis et a salué l'acte « héroïque ». Le Hamas est une organisation terroriste devant être condamnée fermement. pic.twitter.com/9Gx8EvA1Qa — Tsahal (@Tsahal_IDF) November 21, 2021

Źródło: AFP/ Le Figaro/ Times of Israel