Co bierze Sławomir Nitras et consortes?

Wydaje się, że część opozycji jedzie na dopalaczach, które demolują im mózgi. Co bierze np. poseł Nitras z Platformy trudno stwierdzić, ale jak inaczej wytłumaczyć jego internetową działalność? W dodatku jego wpis udostępniła Barbara Nowacka, co świadczy, że niektórym w weekend trudno wyhamować…

Przyzwyczajenie do totalnej krytyki PiS można zrozumieć. Jednak nie zawsze jeśli tamci mówią, że coś jest czarne, to bywa to białe. Czasami jest np. zielone.

Alternatywna rzeczywistość widziana oczami opozycji totalnej brzmi absurdalnie, ale też czasami groźnie.

Sławomir Nitras w „opozycji” do PiS znalazł sobie nowy element ataku, z tym, że mocno groźny dla wszystkich Polaków. Chce „zamknięcia” kraju. Napisał:

„Cała Europa wprowadza ograniczenia dla osób nieszczepionych. Walczy w ten sposób z pandemią, jak również z dezinformacją antyszczepionkową finansowaną przez Putina. Tylko rząd PiS ulega putinowskiej propagandzie prowadząc politykę pod dyktando tzw. ruchów antyszczepionkowych”.

Nie dość, że stał się w „opozycji do PiS” szczepionkowym zamordystą (chociaż gdyby tamci wprowadzili radykalne obostrzenia, pewnie stałby się natychmiast szczepionkowym liberałem), to jeszcze okazuje się, że ma wyraźny zespół „urojenia poputinowskiego”.

Marek Hłasko zamieścił kiedyś w książce dowcip o Rappaporcie. Na pytanie z czym kojarzy się biała chusteczka, zapytani mówili o pożegnaniach, łzach, nawet o jesiennym katarze. Tylko Rappaport na pytanie o skojarzenie, mówił, że jemu to tylko z d…ą. Pytający był zdziwiony, więc ten wytłumaczył, że jemu po prostu „wszystko z dupą kojarzy”…

Nitrasowi też się wszystko kojarzy, z tym, że z Putinem. Oskarżanie o takie związki to metoda, tych, którzy naprawdę z rosyjskim prezydentem kolaborują. W tym przypadku wyobraźnia jednak posła PO poniosła zbyt daleko. Skojarzenia Nitrasa są mocno chore i chyba przyjemniejsze są już asocjacje zachodzące w głowie Rappaporta…

To nie jedyny weekendowy odlot krytyków rządu. Tomasz Lis poleca swój „Newsweek”, a tam… Jana Tomasza Grossa. Ten też zrobił epokowe odkrycie: „ Pisowski reżim czerpie energię z pogardy dla innych. A jej fundamentem jest antysemityzm”.

Można narzekać na TVP Info, którego dziennikarze potrafią podłączyć Tuska i jego słynne „fur Deutschland” do każdego dowolnego tematu, ale jak widać, mieli się u kogo uczyć.