Covid jest „sexy”? „Szukam kogoś z koronawirusem, kogo można pocałować”

W wielu państwach w Europie pojawiła się moda na spotkania covidowe, które mają służyć jedynie (lub głównie) zakażeniu się koronawirusem. Wiele osób woli przejść chorobę niż się zaszczepić.

Po Europie rozprzestrzenia się najgorszy wirus od dekad – segregacja ludzi. Władze państwowe odbierają prawa osobom niezaszczepionym i zwracają wolność (lub jej namiastkę) tym, którzy się zaszczepili.

To nie tylko jawna dyskryminacja i kolejna w historii Europy próba dzielenia ludzi na Untermenschen i Übermenschen, ale także swego rodzaju szantaż, który państwa stosują wobec obywateli, by wbrew ich woli przymusić ich do szczepień.

Jest tylko jedna grupa ludzi, która nie musi się szczepić, ale w systemie segregacji sanitarnej nie ląduje w niższej kaście – to szczęśliwcy lub nieszczęśnicy (zależy jak patrzeć), którzy przechorowali Covid-19.

Taki obrót spraw doprowadził do absurdalnej sytuacji w wielu państwach. Jest spore grono osób, które woli zakazić się koronawirusem, ze wszystkimi wiążącymi się z tymi zagrożeniami, niż poddać się szantażowi i przejąć szczepionkę wobec której mają zastrzeżenia.

Zjawisko covidowych randek jest coraz częstsze. „Szukam kogoś z koronawirusem, kogo można pocałować”. „Umówię się na kawę z pozytywnym. Wynagrodzę po zakażeniu”. Tego typu anonsów jest w sieci sporo.

Naukowcy w większości zgodnie twierdzą, że zakażenie również daje odporność. Niektórzy twierdzą, że mniejszą niż szczepionka, ale jednak. Przy przechorowaniu Covid pojawia się ryzyko ciężkiego przebiegu – choć jest ono stosunkowo niewielkie i znakomita większość osób przechodzi chorobę łagodnie.

Przy przyjęciu szczepionki pojawia się natomiast ryzyko skutków ubocznych – również niewielkie, ale jednak jest i zdarzają się ciężkie przypadki. Dlatego też dużo osób woli się zarazić i dostać certyfikat covidowy na jakiś czas. To oczywiście chora sytuacja, ale w takich czasach żyjemy i do takich posunięć zmuszają ludzi aparaty państwowe.

