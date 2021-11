Koronazamordyzm przybiera na sile. Kolejne kraje wprowadzają restrykcje dla niezaszprycowanych

Koronazamordyzm się szerzy. Na Słowacji od poniedziałku pracodawcy będą sprawdzać certyfikaty covidowe wszystkich zatrudnionych; od października obowiązek taki istnieje we Włoszech. Prezydent USA chce wprowadzić podobne regulacje od nowego roku, jednak zostały one już zaskarżone w ponad 25 stanach.

Na Węgrzech od 2 listopada prywatni pracodawcy mają prawo zobowiązać pracowników do zaszprycowania się. W instytucjach państwowych takie szczepienie jest oczekiwane, zaś w samorządach decyzję w tej sprawie podejmują burmistrzowie. Jeżeli pracownik nie zaszczepi się w terminie wyznaczonym przez pracodawcę lub nie przedstawi uzasadnienia medycznego, może zostać skierowany na bezpłatny urlop. Nowe regulacje przewidują, że pracodawca może także zwolnić pracownika, jeżeli upłynął rok takiego urlopu.

Od początku przyszłego tygodnia na Słowacji, gdzie zaszprycowanych jest 46,5 proc. obywateli, pracę będą mogły podjąć tylko osoby zaszczepione, po przebytej chorobie Covid-19 lub z negatywnym wynikiem testu. Możliwe będzie wysłanie pracownika niespełniającego tych warunków na urlop lub zorganizowanie mu pracy z domu. Zasada formalnie dotyczy powiatów o wysokim poziomie zagrożenia epidemicznego, jednak obecnie nie już ma powiatów, które uznawane byłyby za obszary bezpieczne. Podejmowane decyzje mają pomóc w ustabilizowaniu krytycznej sytuacji w szpitalach. Liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 zbliża się do 3000, a 80 proc. z nich nie jest zaszczepionych.

Podobnie w Saksonii w Niemczech w miejscach pracy obowiązywać ma zasada 3G, czyli zaszczepieni, ozdrowieńcy i osoby z ujemnym testem na Covid-19. Od 26 listopada kraje związkowe będą samodzielnie decydować o wprowadzaniu środków „przeciwdziałania” mniemanej pandemii, głównie, dlatego, że współczynnik hospitalizacji znacząco różni się w poszczególnych landach

We Włoszech obowiązują najbardziej surowe w Europie przepisy dotyczące certyfikatu Covid-19. Obowiązek posiadania przepustki sanitarnej od 15 października dotyczy wszystkich miejsc pracy, podobnie jak wielu obiektów publicznych. Pracownik nie może wejść do miejsca pracy bez tzw. Green Pass, wystawianego na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu z ostatnich 48 godzin. Za wejście na teren pracy bez przepustki grozi kara od 600 do 1500 euro. Pracodawca za brak kontroli zaświadczenia może dostać karę w wysokości od 400 do 1000 euro.

Włochy to również pierwszy kraj w Europie, w którym wprowadzono obowiązek szczepienia dla pracowników sektora ochrony zdrowia. Władze zastanawiają się nad rozszerzeniem obowiązku szczepień na przedstawicieli zawodów, którzy mają kontakt z dużą liczbą osób, np. funkcjonariuszy sił porządkowych i pracowników wielkich sklepów.

Biały Dom ogłosił na początku listopada szczegóły regulacji, nakładających na pracodawców – zatrudniających ponad 100 osób – dopilnowania, by wszyscy pracownicy byli zaszprycowani lub przechodzili co najmniej cotygodniowe testy na obecność koronawirusa. Według Białego Domu przepisy te obejmą 84 mln Amerykanów i mają wejść w życie od 4 stycznia 2022 roku. Spółki, które nie podporządkują się tym zasadom, będą karane grzywną 14 tys. dolarów za każde uchybienie, ale kara może być większa w przypadkach, gdy firmy celowo nie zastosują się do prawa. Dodatkowo wprowadzono obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia w placówkach, które pełnią usługi w ramach państwowych programów ubezpieczeń zdrowotnych Medicare i Medicaid, obejmujących seniorów i najuboższych. Chodzi o ponad 76 tys. placówek i 17 mln pracowników. Według szacunków wciąż niezaszczepionych jest ok. 2,4 mln z nich.

Nowe regulacje zostały zaskarżone przez wiele podmiotów politycznych oraz prywatnych, a komentatorzy przewidują, że sprawa może znaleźć swój finał w Sądzie Najwyższym. Wcześniej prezydent Joe Biden wydał dekret nakazujący szczepienie pracowników federalnych – do 22 listopada szczepionkę ma przyjąć ok. miliona osób.

W Bułgarii przez niemal cały listopad są zamknięte wszystkie restauracje, centra handlowe, hale sportowe i kina, których personel i klienci nie mają certyfikatów sanitarnych. Nowe ograniczenia wprowadzono w związku z rozwojem mniemanej pandemii. Na początku miesiąca w tym kraju stwierdzano najwięcej zgonów od początku ery covida i niemal każdego dnia notowano rekordową liczbę nowych zakażeń.

W Anglii zapowiedziano, że od kwietnia 2022 roku wszyscy pracownicy publicznej ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami, będą musieli być w pełni zaszprycowani.

